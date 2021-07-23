У п’ятницю, 23 липня Google створив інтерактивний дудл на честь відкриття Олімпійських ігор 2020, який пропонує кожному інтернет користувачу зіграти у невелику гру та подивитись мультфільм.

При натисканні на логотип, на екрані з’являється відео-заставка гри Острів чемпіонів, а після – можна пройти саму гру за мотивами Олімпійських ігор.

Головною героїнею є кицька Лакі, яка потрапляє на острів Чемпіонів, який має досліджувати та опановувати різні види спорту.

На острові їй одразу розповідають, що кожні чотири роки тут збираються найсильніші спортсмени і змагаються один з одним.

Гра оформлена у японському стилі, адже цьогорічні Олімпійські ігри відбудуться у Токіо.

У грі є міні-квести за різними Олімпійськими видами спорту, зокрема про настільний теніс, стрільба з луку, синхронне плавання, біг та інші.

Кінцевою метою Лакі є перемога над усіма чемпіонами в усіх видах спорту, щоб зібрати сім священних свитків.

Гра також має чотири команди, які відповідають кольорам Олімпійських кіл.

Цього року Олімпійські ігри 2020, які перенесли через пандемію коронавірусу, відбудуться в Токіо, у Японії. Церемонія відкриття відбудеться 23 липня.