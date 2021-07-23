Що таке Google Pay (Гугл пей) та як ним користуватися

Хочете купити нову футболку або продукти, заплативши банківською картою, однак боїтеся її постійно носити з собою?

За допомогою додатка для безконтактної оплати її можна залишати вдома та бути впевненим, що під час чергового походу в магазин вона не загубиться. Як користуватися Google Pay – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке Google Pay

Google Pay – додаток, що дозволяє оплатити товари у торгових центрах, будівельних магазинах або на сайтах безконтактно. У додаток підключається ваша банківську карта, з якої зніматимуться кошти.

Можете не турбуватися – всі дані надійно захищені. Наприклад, під час безконтактної оплати у магазині додаток нікуди не передає дані банківської картки. Замість цього використовується номер віртуального рахунку.

Якщо раптом втратили смартфон – не страшно. За допомогою функції Google Pay Знайти телефон можна його дистанційно заблокувати та видалити інформацію про банківський рахунок.

Які банки в Україні підтримують оплату через додаток

У Google Pay не потрібно робити щомісячний платіж. Щоб використовувати додаток, достатньо додати один з варіантів оплати, зокрема за допомогою дебетової або кредитної карти.

Наразі майже 40 банків в Україні надають таку можливість для громадян. Серед них Приватбанк, Укрсиббанк, Ощадбанк, Альфа-банк, Monobank, Укргазбанк, Аккордбанк, Сбербанк, Радабанк та інші. Повний актуальний список банків, що підтримують Google Pay, можна подивитися у довідці програми.

Як налаштувати Google Pay

Щоб почати користуватися сервісом, потрібно підключити банківську карту в Google Pay. Відповідне вікно з’явиться після встановлення програми. Якщо у вас немає можливості одразу додати карту, то це можна зробити пізніше, зайшовши у Налаштування Google Pay.

Також додаток може сфотографувати вашу карту, якщо немає часу або можливості вручну ввести дані рахунку. Потім сервіс підтвердить вашу інформацію, після чого можна безперешкодно користуватися додатком Google Pay.

Як розплачуватися у магазині

Переконайтеся, що на терміналі у магазині є один зі знаків, які показують можливість безконтактної оплати додатком.

Далі виведіть ваш телефон зі сплячого режиму та піднесіть його до платіжного пристрою. Зачекайте, поки не з’явиться відповідна галочка.

Готово – навіть не потрібно відкривати Google Pay, щоб заплатити за товари в магазині. Додаток може працювати у фоновому режимі.