У суботу, 24 липня, відзначають доволі не багато свят. Так, у Вірменії святкують Вардавар (свято на честь християнського свята Преображення Господнього), у Венесуелі – день військово-морського флоту, а у США – день текіли.

Яке свято 24 липня

На суботу випадає Міжнародний день турботи про себе.

Його мета – дати людям зрозуміти, як правильно піклуватись про себе, щоб бути здоровим.

Також у суботу відзначають Асала Пуджа (День дхарми) – буддійський фестиваль традиції тхеравада.

У цей день прийнято відвідувати буддійські храми і монастирі, залишати пожертвування, слухати проповіді, а також вивчати священні тексти.

Іменини 24 липня

У суботу святкують день ангела Леви, Олени, Ілони та Ольги.

Прикмети на 24 липня

якщо вдень піде злива з грозою – то ціле літо буде добре ловитись риба;

якщо протягом дня світитиме сонце – це до хорошого урожаю зернових;

якщо зранку багато роси на траві, то буде неврожай огірків і помідорів.

Що не можна робити 24 липня