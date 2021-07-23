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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Яке свято 24 липня

яке свято 24 липня

У суботу, 24 липня, відзначають доволі не багато свят. Так, у Вірменії святкують Вардавар (свято на честь християнського свята Преображення Господнього), у Венесуелі – день військово-морського флоту, а у США – день текіли.

Яке свято 24 липня

На суботу випадає Міжнародний день турботи про себе.

Його мета – дати людям зрозуміти, як правильно піклуватись про себе, щоб бути здоровим.

Також у суботу відзначають Асала Пуджа (День дхарми) – буддійський фестиваль традиції тхеравада.

У цей день прийнято відвідувати буддійські храми і монастирі, залишати пожертвування, слухати проповіді, а також вивчати священні тексти.

Іменини 24 липня

У суботу святкують день ангела Леви, Олени, Ілони та Ольги.

Прикмети на 24 липня

  • якщо вдень піде злива з грозою – то ціле літо буде добре ловитись риба;
  • якщо протягом дня світитиме сонце – це до хорошого урожаю зернових;
  • якщо зранку багато роси на траві, то буде неврожай огірків і помідорів.

Що не можна робити 24 липня

  • купатися;
  • позичати в борг гроші, продукти та речі;
  • планувати весілля;
  • сваритись з близькими та рідними;
  • прати одяг.

Фото: Depositphotos

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