У суботу, 24 липня, відзначають доволі не багато свят. Так, у Вірменії святкують Вардавар (свято на честь християнського свята Преображення Господнього), у Венесуелі – день військово-морського флоту, а у США – день текіли.
Яке свято 24 липня
На суботу випадає Міжнародний день турботи про себе.
Його мета – дати людям зрозуміти, як правильно піклуватись про себе, щоб бути здоровим.
Також у суботу відзначають Асала Пуджа (День дхарми) – буддійський фестиваль традиції тхеравада.
У цей день прийнято відвідувати буддійські храми і монастирі, залишати пожертвування, слухати проповіді, а також вивчати священні тексти.
Іменини 24 липня
У суботу святкують день ангела Леви, Олени, Ілони та Ольги.
Прикмети на 24 липня
- якщо вдень піде злива з грозою – то ціле літо буде добре ловитись риба;
- якщо протягом дня світитиме сонце – це до хорошого урожаю зернових;
- якщо зранку багато роси на траві, то буде неврожай огірків і помідорів.
Що не можна робити 24 липня
- купатися;
- позичати в борг гроші, продукти та речі;
- планувати весілля;
- сваритись з близькими та рідними;
- прати одяг.