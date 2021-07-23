Місяць у фазі зростання в серпні 2021 припаде на період з 9-го до 21-го числа. 15 серпня він перебуватиме в першій чверті.

За астрологічним прогнозом, перша фаза зростаючого Місяця розпочнеться 9 серпня і закінчиться 15-го. Вже 16 серпня її замінить інша, яка триватиме до 21 серпня включно.

Сприятливі дні в серпні 2021 під час зростаючого Місяця – 10, 13, 14 і 19 числа.

Ці дати чудово підійдуть для роботи, яка вимагає серйозного підходу. Абсолютно будь-яка діяльність, пов’язана з фінансами, принесе винагороду. Також можна зайнятися самовдосконаленням.

Проте 13 серпня відмовтеся від глобальний починань і просто відпочиньте. Перенесіть важливі плани та справи на 14 число, оскільки в цей день поліпшена розумова діяльність.

19 серпня чудово буде вирішити питання, які пов’язані з нерухомістю або організаторськими справами.

Крім сприятливих днів є несприятливі. У серпні 2021 під час зростаючого Місяця це – 11 і 16 числа.

Астрологи не рекомендують братися за щось нове, краще віддати перевагу старому та завершити його.