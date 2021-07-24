24 липня відзначають день ангела Ольги. Іменини святкуються на честь дня святої Ольги рівноапостольної, великої княгині Київської.
Якщо у вас в оточенні є дівчина, яку звуть Ольга, не забудьте її привітати, оскільки будь-яка увага – завжди приємно.
Факти ICTV підготували найкращі привітання із днем ангела Ольги в СМС і листівках.
Привітання із днем ангела Ольги в СМС
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У красуні іменини
нема від Олі кращої дівчини!
З Днем ангела тебе вітаю,
великого щастячка бажаю.
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Для Олі надішлемо привітання!
Бажаємо здоров’я й процвітання!
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Хай поруч з тобою твій Ангел летить,
Тебе вбереже від біди він повсюди,
І радість дарує тобі кожна мить,
Й Господня любов із тобою прибуде.
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Для Ольги надішлемо привітання!
і від душі побажаєм добра, удачі,
кохання та процвітання,
великого щастя й в родині тепла!
Привітання із днем ангела Ольги в листівках
Значення імені Ольга
Ім’я Ольга – східнослов’янського походження. Та імовірно, бере своє коріння від скандинавського імені Хельга, що в перекладі означає свята, священна, ясна.
Дівчата на ім’я Ольга – вольові та працездатні, а також наділені інтелектом. Завжди йдуть до своєї мети і прагнуть бути незалежними.
Крім того, власниці цього імені свого не втратять, а будуть боротися до останнього.
Однак Ольги найчастіше вразливі, серйозні, вдумливі. Бувають надто суворими до себе та самолюбними. Також їм характерне лицемірство.
У стосунках дівчата з цим ім’ям ревниві та часто порівнюють своїх партнерів із найпершим чоловіком.