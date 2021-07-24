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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

День ангела Ольги – привітання в листівках і СМС

Дівчина, жінка, день ангела, дівчина з квітами

24 липня відзначають день ангела Ольги. Іменини святкуються на честь дня святої Ольги рівноапостольної, великої княгині Київської.

Якщо у вас в оточенні є дівчина, яку звуть Ольга, не забудьте її привітати, оскільки будь-яка увага – завжди приємно.

Факти ICTV підготували найкращі привітання із днем ​​ангела Ольги в СМС і листівках.

 

Привітання із днем ангела Ольги в СМС

***

У красуні іменини
нема від Олі кращої дівчини!
З Днем ангела тебе вітаю,
великого щастячка бажаю.

***

Для Олі надішлемо привітання!
Бажаємо здоров’я й процвітання!

***

Хай поруч з тобою твій Ангел летить,
Тебе вбереже від біди він повсюди,
І радість дарує тобі кожна мить,
Й Господня любов із тобою прибуде.

***

Для Ольги надішлемо привітання!
і від душі побажаєм добра, удачі,
кохання та процвітання,
великого щастя й в родині тепла!

Привітання із днем ангела Ольги в листівках

С днем ангела Ольги

С днем ангела Ольги

С днем ангела Ольги

С днем ангела Ольги

С днем ангела Ольги

Значення імені Ольга

Ім’я Ольга – східнослов’янського походження. Та імовірно, бере своє коріння від скандинавського імені Хельга, що в перекладі означає свята, священна, ясна.

Дівчата на ім’я Ольга – вольові та працездатні, а також наділені інтелектом. Завжди йдуть до своєї мети і прагнуть бути незалежними.

Крім того, власниці цього імені свого не втратять, а будуть боротися до останнього.

Однак Ольги найчастіше вразливі, серйозні, вдумливі. Бувають надто суворими до себе та самолюбними. Також їм характерне лицемірство.

У стосунках дівчата з цим ім’ям ревниві та часто порівнюють своїх партнерів із найпершим чоловіком.

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