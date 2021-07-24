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Факти / Lifestyle
Валентина Чорна |

Привітання з днем ангела Олени в листівках і СМС

жизнерадостная девушка

Традиційно 24 липня в Україні відзначають день ангела Олени. Сьогодні варто привітати всіх дівчат з таким ім’ям.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Олени в листівках та СМС.

Привітання з днем ангела Олени в СМС

Сьогодні настали іменини
В Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості щиро бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає!

***

Твоє ім’я Олена – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!

***

Наче зіронька у небі, Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Олена, наша люба, завжди радуєте нас.
Побажаємо сьогодні, у святковий для Вас час,
Море радості й кохання, поцілунок – ось для Вас!

***

Олена, вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі здоров’я, удачі, терпіння і благополуччя. Щоб тобі завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.

Привітання з днем ангела Олени в листівках

День ангела Олени День ангела Олени День ангела Олени День ангела Олени День ангела Олени

Ім’я Олена походить від бога сонця Геліоса, а у перекладі з грецької означає “сонячне світло” або “сонячний промінь”.

Дівчина з таким ім’ям зазвичай життєрадісна, активна, енергійна і добра. У неї є багато інтересів та амбіцій. Олена із задоволенням допомагає іншим і тому має багато друзів.

У роботі Олена професійно і відповідально підходить до своїх обов’язків. Зазвичай, вона обирає творчу сферу діяльності, де потрібно спілкуватися з людьми і показувати свої вміння.

Часто власниці цього імені стають артистками або спортсменками.

Чоловіку, що вирішив пов’язати свою долю з Оленою, треба пам’ятати, що дівчина з таким ім’ям дуже ревнива, а також часто буває примхливою. Вона любить подарунки і компліменти.

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