У неділю, 25 липня, в Україні відзначають декілька важливих дат, серед них є професійні свята.

25 липня – яке сьогодні свято

У цей день православні віряни відзначають День святого Якова за григоріанським календарем. Також шанують пам’ять святих мучеників Іларія та Прокла.

За народними віруваннями, цей день називають Плакальником – в цей період починала активно випадати велика роса. Жителі селищ поспішали сховати урожай до того, як він зіпсується від високої вологості.

На території України 25 липня своє професійне свято відзначають працівники сфери торгівлі. Цю дату святкують з 1996 року, згідно з указом президента.

Іменини 25 липня

В цей день свої іменини відзначають декілька власників красивих імен. Серед них – Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.

Прикмети на 25 липня

якщо немає роси та туману – до майбутньої непогоди та поганого врожаю;

побачите гриби у лісі – до похолодання та погіршення погодних умов;

яка погода в цей день – така ж буде й осінь;

якщо день видавався холодним, тоді варто очікувати сувору зиму;

пожовкле листя на верхівці дерев – до ранньої осені;

бджоли голосно дзижчать – до спеки.

Чого не можна робити 25 липня

сваритися зі своєю родиною та друзями;

займатися фізичною працею – наприклад, робити ремонт або шити;

смажити картоплю, варити суп та готувати пироги.