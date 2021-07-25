Кожна сучасна жінка прагне навчитися робити гарний макіяж і завжди мати привабливий зовнішній вигляд. Проте не всі добре знаються на косметиці та головних трендах цього сезону.

Вікна-новини дізналися секрети модного макіяжу від акторки Ольги Сумської і професійного візажиста Марини Костири.

За словами експертів, сучасний тренд макіяжу – бути собою. Для того, щоб освіжити погляд вам знадобиться тональний крем, коректор під очі і трішки рум’ян.

– Легкий рум’янець завжди робить жінку більш свіжою. А синці ми можемо замаскувати консилером персикового кольору. Ще один тренд – наносимо на кінчик носа хайлайтер і привертаємо увагу оточуючих, – розповідає візажист.

Що стосується фарбування повік, то зараз в моді пастельні тони й глибокий погляд. З темними віддінками варто бути обережними, оскільки можна легко переборщити.

Накладні вії та широкі стрілки – вже не в моді. Ольга Сумська зізналася, що використовує такий макіяж лише для виходу на сцену.

– Будете виглядати, як солістка ансамблю Вірського – не рекомендую! – каже Ольга.

До речі, акторка рідко користується послугами візажистів, тому завжди фарбується сама.

Наразі в моді брови в тон кольору волосся. Коли вони темніші, то додають віку.

А от з губами можна експериментувати. У тренді помади і яскравих, і спокійних відтінків.