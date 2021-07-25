День ангела – Арсенія: привітання та значення імені

25 липня відзначають день ангела Арсенії, але не лише вони.

Цей літній день ще свято для Вероніки, Гаврила, Івана, Марії, Михайла і Федора.

Арсеній – це форма давньогрецького імені Арсеніос, від грецького слова арсен – мужній, зрілий.

Якщо у вас в оточенні є хлопець, якого звуть Арсеній, не забудьте його привітати, оскільки будь-яка увага – завжди приємно.

Іван, Ян – це сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан – Яхве милостивий, від давньоіудейського імені Іоанн – помилуваний Богом.

Михайло походить від давньоєврейського імені Міхаель – рівний, подібний Богу,випрошений у Бога.

Федір, Теодор походить грецького імені Теодорос – дарований Богом, Божий дар.

Вероніка – це давньогрецька Ференіке, від слів феро – нести, приносити і Ніке – перемога.

Марія: від давньоєврейського імені Мірьям – бажана, гірка, безтурботна.

Факти ICTV підготували найкращі привітання із днем ​​ангела Арсенія в СМС і листівках.

Привітання із днем ангела Арсенія в листівках

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Арсенові побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

Святкує Ангел, там поміж зірок

Свої чудові, добрі іменини.

А ми вітаєм нині всіх чоловіків

З прекрасним, гарним іменем — Арсен.

Хай Ангел захищає від тревог

Від лиха і біди оберігає.

Хай щастя шле всемилостивый Бог,

І завжди у житті допомагає!

Нехай любов, і віра, і надія

В душі цвітуть немов весняні квіти.

Нехай здійсняться самі кращі мрії,

Бажаємо в добрі і мирі жити,

Ангелик хай завжди допомагає,

Дарує щастя на життєвій ниві

Арсенові, ми вам радості бажаєм

Щоб ви були здорові і красиві!

Хай Ангел вбереже і захистить.

Крильми прикриє мов мале дитя.

Щасливу саму, неповторну мить

Розтягне довжиною у життя.

Арсен, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров’я, дорогих людей

Які любов’ ю вміють зігрівати.

Ясного неба, і легких доріг,

І мрія заповітна хай здійсниться.

Хай щастя переступить твій поріг

І у душі назавжди залишиться.

Календар свят 2021

У 2021 році буде багато святкових дат, на які з нетерпінням чекають українці. Також у цьому році відбудеться низка професійних свят – важливі дати відзначать лікарі, правоохоронці, вчителі та багато інших представників важливих професій.

Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, українці також відзначать декілька приємних свят. Серед них Міжнародний день танцю, Міжнародний день друзів, День молоді України, Всесвітній день поцілунку, Всесвітній день шоколаду, а також Міжнародний день краси.