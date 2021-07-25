День ангела – Арсенія: привітання та значення імені

25 липня відзначають день ангела Арсенії, але не лише вони.
Цей літній день ще свято для Вероніки, Гаврила, Івана, Марії, Михайла і Федора.
Арсеній – це форма давньогрецького імені Арсеніос, від грецького слова арсен – мужній, зрілий.
Якщо у вас в оточенні є хлопець, якого звуть Арсеній, не забудьте його привітати, оскільки будь-яка увага – завжди приємно.
Іван, Ян – це сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан – Яхве милостивий, від давньоіудейського імені Іоанн – помилуваний Богом.
Михайло походить від давньоєврейського імені Міхаель – рівний, подібний Богу,випрошений у Бога.
Федір, Теодор походить грецького імені Теодорос – дарований Богом, Божий дар.
Вероніка – це давньогрецька Ференіке, від слів феро – нести, приносити і Ніке – перемога.
Марія: від давньоєврейського імені Мірьям – бажана, гірка, безтурботна.
Факти ICTV підготували найкращі привітання із днем ангела Арсенія в СМС і листівках.
Привітання із днем ангела Арсенія в листівках
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Арсенові побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
Святкує Ангел, там поміж зірок
Свої чудові, добрі іменини.
А ми вітаєм нині всіх чоловіків
З прекрасним, гарним іменем — Арсен.
Хай Ангел захищає від тревог
Від лиха і біди оберігає.
Хай щастя шле всемилостивый Бог,
І завжди у житті допомагає!
Нехай любов, і віра, і надія
В душі цвітуть немов весняні квіти.
Нехай здійсняться самі кращі мрії,
Бажаємо в добрі і мирі жити,
Ангелик хай завжди допомагає,
Дарує щастя на життєвій ниві
Арсенові, ми вам радості бажаєм
Щоб ви були здорові і красиві!
Хай Ангел вбереже і захистить.
Крильми прикриє мов мале дитя.
Щасливу саму, неповторну мить
Розтягне довжиною у життя.
Арсен, в цей чудовий, гарний день
Так хочеться багато побажати:
Добра, здоров’я, дорогих людей
Які любов’ ю вміють зігрівати.
Ясного неба, і легких доріг,
І мрія заповітна хай здійсниться.
Хай щастя переступить твій поріг
І у душі назавжди залишиться.
Календар свят 2021
У 2021 році буде багато святкових дат, на які з нетерпінням чекають українці. Також у цьому році відбудеться низка професійних свят – важливі дати відзначать лікарі, правоохоронці, вчителі та багато інших представників важливих професій.
Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, українці також відзначать декілька приємних свят. Серед них Міжнародний день танцю, Міжнародний день друзів, День молоді України, Всесвітній день поцілунку, Всесвітній день шоколаду, а також Міжнародний день краси.