День працівників торгівлі в Україні відзначають щорічно в останню неділю липня. У 2021 року свято припадає на 25 липня.

Прикольні привітання з Днем працівників торгівлі

Хай торгівля процвітає

Кожен з неї щось та й має

Бізнес крутиться як змій

Лиш встигати за ним вмій

Якщо вмієш торгувати

Будеш добре їсти й спати

На душі цвістимуть квіти

Є чому життю радіти!

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З днем працівника торгівлі

Від душі тебе вітаю,

Гарних,щедрих заробітків

Круглий рік тобі бажаю!

Хай прибутки виростають,

Множаться та надихають!

Щоб був стимул працювати

Гарно день цей святкувати!

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Приємно, коли нас з посмішкою зустрічають,

Зрозумівши наше прохання, товар розгортають

І швидко обслужать, не псуючи нам нерви, –

Ось це і є майстерність, класний сервіс.

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У цей день хочеться побажати працівникам торгівлі привітних клієнтів, високих доходів, мега обертів, вдалих угод, наснаги в роботі та розвитку. Бажаємо віддачі і процвітання в роботі!

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День працівників торгівлі в Україні відзначають з 1996 року, тоді свято заснував президент Леонід Кучма. Торгівля це один з китів, на яких тримається світове співтовариство. У цій сфері в нашій країні задіяна значну кількість людей. Водночас неважливо торгуєте ви апельсинами на базарі, автомобілями чи акціями компаній. У цей день кожен повинен отримати привітання.