День працівників торгівлі в Україні відзначають щорічно в останню неділю липня. У 2021 року свято припадає на 25 липня.
Прикольні привітання з Днем працівників торгівлі
Хай торгівля процвітає
Кожен з неї щось та й має
Бізнес крутиться як змій
Лиш встигати за ним вмій
Якщо вмієш торгувати
Будеш добре їсти й спати
На душі цвістимуть квіти
Є чому життю радіти!
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З днем працівника торгівлі
Від душі тебе вітаю,
Гарних,щедрих заробітків
Круглий рік тобі бажаю!
Хай прибутки виростають,
Множаться та надихають!
Щоб був стимул працювати
Гарно день цей святкувати!
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Приємно, коли нас з посмішкою зустрічають,
Зрозумівши наше прохання, товар розгортають
І швидко обслужать, не псуючи нам нерви, –
Ось це і є майстерність, класний сервіс.
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У цей день хочеться побажати працівникам торгівлі привітних клієнтів, високих доходів, мега обертів, вдалих угод, наснаги в роботі та розвитку. Бажаємо віддачі і процвітання в роботі!
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День працівників торгівлі в Україні відзначають з 1996 року, тоді свято заснував президент Леонід Кучма. Торгівля це один з китів, на яких тримається світове співтовариство. У цій сфері в нашій країні задіяна значну кількість людей. Водночас неважливо торгуєте ви апельсинами на базарі, автомобілями чи акціями компаній. У цей день кожен повинен отримати привітання.