25 липня українці святкують День працівників торгівлі.

У цей день привітання отримують ті, хто пов’язав свою роботу зі сферою торгівлі та ресторанного бізнесу.

Факти ICTV приготували привітання із Днем працівників торгівлі у віршах і картинках для Viber, аби ви могли привітати знайомих.

Дорогі наші торгові працівники! Ось і настало ваше професійне свято –

День працівників торгівлі! Дозвольте привітати вас з цим знаменним днем

і побажати вам гарного попиту на ваші товари, ласкавих покупців і благополуччя у всьому!

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Бажаю тобі у праці успіху,

Благополуччя і сміху,

Дорогу життя до ста літ

І багато радості без бід.

Нехай кожен твій робочий день

У прекрасне свято перетвориться

І ніколи печалі тінь

У очах твоїх не відтвориться

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Славних днів, удачі, процвітання,

Нехай успіхи радують тебе частіше,

Хай доля виконає усі бажання,

І подарує в це прекрасне свято щастя!

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Вітаю з Днем працівників торгівлі! Бажаю повної каси, виконання всіх планів, регулярної та цікавої роботи, порядку і згуртованості в колективі. Будьте здорові, завжди в гарному настрої та щасливі усіма вібраціями душі!

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Шановні та дорогі наші працівники торгівлі! Настав сьогодні ваш день – День торгівлі! Бажаємо вам гарного попиту на весь асортимент товару, благополуччя у всьому, добрих і ласкавих покупців! Прийміть наші вітання з цим чудовим святом!

Офіційно День працівників торгівлі в Україні почали святкувати у 1995 році, коли другий президент України Леонід Кучма підписав спеціальний указ.

До змін працівники торгівлі ділили своє свято з працівниками сфери побутового обслуговування і працівниками ЖКГ. Назва свята теж змінилося після указу Кучми.

Торгові угоди з’явилися ще задовго до появи грошей. Перші торговці були шанованими людьми, особливо ті, хто зумів налагодити торгові шляхи.

З розвитком торгівлі, цією благородною справою почали займатися не тільки окремі особистості, а цілі заводи, і навіть країни.

Цікавий факт: першими торговцями були чоловіки. Сьогодні ж у цій професії немає обмежень за статтю і віком.