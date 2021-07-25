25 липня українці святкують День працівників торгівлі.
У цей день привітання отримують ті, хто пов’язав свою роботу зі сферою торгівлі та ресторанного бізнесу.
Факти ICTV приготували привітання із Днем працівників торгівлі у віршах і картинках для Viber, аби ви могли привітати знайомих.
Дорогі наші торгові працівники! Ось і настало ваше професійне свято –
День працівників торгівлі! Дозвольте привітати вас з цим знаменним днем
і побажати вам гарного попиту на ваші товари, ласкавих покупців і благополуччя у всьому!
***
Бажаю тобі у праці успіху,
Благополуччя і сміху,
Дорогу життя до ста літ
І багато радості без бід.
Нехай кожен твій робочий день
У прекрасне свято перетвориться
І ніколи печалі тінь
У очах твоїх не відтвориться
***
Славних днів, удачі, процвітання,
Нехай успіхи радують тебе частіше,
Хай доля виконає усі бажання,
І подарує в це прекрасне свято щастя!
***
Вітаю з Днем працівників торгівлі! Бажаю повної каси, виконання всіх планів, регулярної та цікавої роботи, порядку і згуртованості в колективі. Будьте здорові, завжди в гарному настрої та щасливі усіма вібраціями душі!
***
Шановні та дорогі наші працівники торгівлі! Настав сьогодні ваш день – День торгівлі! Бажаємо вам гарного попиту на весь асортимент товару, благополуччя у всьому, добрих і ласкавих покупців! Прийміть наші вітання з цим чудовим святом!
Офіційно День працівників торгівлі в Україні почали святкувати у 1995 році, коли другий президент України Леонід Кучма підписав спеціальний указ.
До змін працівники торгівлі ділили своє свято з працівниками сфери побутового обслуговування і працівниками ЖКГ. Назва свята теж змінилося після указу Кучми.
Торгові угоди з’явилися ще задовго до появи грошей. Перші торговці були шанованими людьми, особливо ті, хто зумів налагодити торгові шляхи.
З розвитком торгівлі, цією благородною справою почали займатися не тільки окремі особистості, а цілі заводи, і навіть країни.
Цікавий факт: першими торговцями були чоловіки. Сьогодні ж у цій професії немає обмежень за статтю і віком.