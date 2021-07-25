День працівників торгівлі 2021 в Україні: привітання в листівках

25 липня в Україні відзначають День працівників торгівлі. Цю дату щорічно святкують в останню неділю другого літнього місяця.

Якщо у вашому оточенні є люди, які безпосередньо пов’язані з торгівлею, не забудьте їх привітати. Факти ICTV зібрали найкращі листівки до Дня працівників торгівлі 2021.

Свято День працівників торгівлі було засновано указом президента Леоніда Кучми в 1995 році та відзначається з 1996 року.

Воно було створений для того, щоб підтримати ініціативи працівників торгівлі та профспілок. До цього люди, які пов’язані зі сферою торгівлі, відзначали своє свято разом із працівниками сфери побутового обслуговування і працівниками ЖКГ.

Цей день є професійним святом продавців, касирів, а також працівників кафе, ресторанів та інших сфер послуг.

Зовсім скоро настане третій місяць літа. У серпні українці відзначать чимало свят і навіть отримають додатковий вихідний день.

Наприклад, 1 серпня – дeнь Повітряних сил Збройних Сил України, 8 серпня-День військ зв’язку Збройних Cил України, 14 серпня – Медовий Спас або Маковія, 24 серпня – День незалежності України, 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці, а 29 серпня – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань.

Пропонуємо ознайомитися з календарем свят на серпень 2021 в нашому матеріалі.