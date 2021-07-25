Традиційно 30 липня в Україні відзначають День системного адміністратора. Це свято присвячене всім, хто власними зусиллями підтримує роботу комп’ютерних систем і локальних мереж.
Для того, щоб ви завчасно підготувалися до свята, Факти ICTV зібрали варіанти подарунків до Дня системного адміністратора.
Як представники сучасної технологічної професії, адміністратори небайдужі до зручних пристосуваннь, гаджетів і корисних пристроїв. Тому їм можна подарувати щось із цього списку:
- фітнес-браслет або смарт-годинник;
- мультиадаптер, що підходить до будь-яких типів роз’ємів;
- зовнішній картрідер, який підходить для різних видів карт пам’яті;
- безпровідні навушники;
- безпровідна зарядка;
- бездротові колонки;
- 3D-принтер;
- лампа-підсвічування для клавіатури;
- Bluetooth-клавіатура;
- сумка для ноутбука;
- ліхтарик для огляду системного блоку.
Більшість часу представники цієї професії проводять за монітором, тому системного адміністратора точно потішить подарунок, який допоможе йому розслабитися.
Це може бути сертифікат у СПА, на масаж чи ароматерапію.
А якщо ви знаєте про особисті захоплення системного адміністратора, то можете подарувати йому сертифікат на відповідні курси або майстер-класи, активні види спорту чи екстремальні розваги.
Також для організації комфортного робочого місця працівнику можуть знадобитися:
- м’яке офісне крісло;
- кавоварка, яка допоможе збадьоритися під час довгого робочого дня;
- підігрівач для кружки;
- зволожувач повітря;
- окуляри-тренажери з перфорацією, які дозволять не перевтомлювати очі.
Незайвими будуть і практичні подарунки:
- чашка зі стильним тематичним зображенням або написом;
- футболка з прикольною фразою;
- смачні та ароматні солодощі;
- набори з якісною зерновою і розчинною кавою.
День системного адміністратора запровадили у 2000 році, він був вигаданий Тедом Кекатосом. Тоді він організував святковий пікнік на околиці Чикаго, в якому взяли участь члени невеликої IT-компанії.
Сьогодні жодне велике підприємство чи компанія не обходяться без послуг системного адміністратора.
Їхня праця дуже важлива і цінна, тому хоча б раз на рік варто подякувати професіоналам своєї справи.