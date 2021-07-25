Традиційно 30 липня в Україні відзначають День системного адміністратора. Це свято присвячене всім, хто власними зусиллями підтримує роботу комп’ютерних систем і локальних мереж.

Для того, щоб ви завчасно підготувалися до свята, Факти ICTV зібрали варіанти подарунків до Дня системного адміністратора.

Як представники сучасної технологічної професії, адміністратори небайдужі до зручних пристосуваннь, гаджетів і корисних пристроїв. Тому їм можна подарувати щось із цього списку:

фітнес-браслет або смарт-годинник;

мультиадаптер, що підходить до будь-яких типів роз’ємів;

зовнішній картрідер, який підходить для різних видів карт пам’яті;

безпровідні навушники;

безпровідна зарядка;

бездротові колонки;

3D-принтер;

лампа-підсвічування для клавіатури;

Bluetooth-клавіатура;

сумка для ноутбука;

ліхтарик для огляду системного блоку.

Більшість часу представники цієї професії проводять за монітором, тому системного адміністратора точно потішить подарунок, який допоможе йому розслабитися.

Це може бути сертифікат у СПА, на масаж чи ароматерапію.

А якщо ви знаєте про особисті захоплення системного адміністратора, то можете подарувати йому сертифікат на відповідні курси або майстер-класи, активні види спорту чи екстремальні розваги.

Також для організації комфортного робочого місця працівнику можуть знадобитися:

м’яке офісне крісло;

кавоварка, яка допоможе збадьоритися під час довгого робочого дня;

підігрівач для кружки;

зволожувач повітря;

окуляри-тренажери з перфорацією, які дозволять не перевтомлювати очі.

Незайвими будуть і практичні подарунки:

чашка зі стильним тематичним зображенням або написом;

футболка з прикольною фразою;

смачні та ароматні солодощі;

набори з якісною зерновою і розчинною кавою.

День системного адміністратора запровадили у 2000 році, він був вигаданий Тедом Кекатосом. Тоді він організував святковий пікнік на околиці Чикаго, в якому взяли участь члени невеликої IT-компанії.

Сьогодні жодне велике підприємство чи компанія не обходяться без послуг системного адміністратора.

Їхня праця дуже важлива і цінна, тому хоча б раз на рік варто подякувати професіоналам своєї справи.