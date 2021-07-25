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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Про транжир, мільярдерів і цигарки: цікаві факти до Дня працівника торгівлі

Про транжир, мільярдерів і цигарки: цікаві факти до Дня працівника торгівлі

В Україні День працівника торгівлі відзначають в останню неділю липня. Цьогоріч свято припадає на 25 липня.

Це важливий день для всіх продавців, касирів, працівників кафе і ресторанів.

Його почали відзначати лише у 1995 році після того, як другий президент України Леонід Кучма ухвалив відповідний указ.

День працівників торгівлі був створений для того, щоб показати значимість цієї сфери для економіки держави. А також підтримати ініціативи працівників торгівлі та профспілок.

З нагоди свята Факти ICTV вирішили зібрати 10 цікавих фактів до Дня працівника торгівлі. 

  1. Marlboro, Coca-Cola і Budweiser – найдорожчі торговельні марки у світі.
  2. Бензин – найпопулярніший оборотний товар, кава – другий.
  3. Жувальна гумка стала першим товаром, яка мала штрих-код.
  4. Компанія Wal-Mart – найбільша мережа роздрібної торгівлі.
  5. Джон Рокфеллер – нафтовий магнат, який став першим мільярдером у світі.
  6. Слово тариф походить від назви невеликого міста Тарифи поблизу Гібралтарської протоки.
  7. Компанія Marlboro вигадала саме таку сучасну упаковку цигарок, з якої не можна дістати сигарету, не виймаючи пачку з кишені. Це зроблено для того, аби рекламувати товар.
  8. Вівторок – найпродуктивніший день для роботи.
  9. У США є товариство анонімних транжир яке з’явилося у 60-х роках.
  10. Перший в історії банкомат з’явився у 1967 році в Лондоні. Але тоді він приймав лише паперові ваучери, адже карток ще не було.

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Фото: Pixabay

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