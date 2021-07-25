28 серпня православні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти головних церковних свят.

У цей день церква згадує смерть Божої Матері, однак свято не лише сумне через закінчення життєвого шляху Богородиці, але й радісне – адже вона возз’єдналася зі своїм сином Ісусом Христом.

За три дні до смерті Марії явився архангел Гавриїл і сповістив її про близьку смерть. У цей день апостоли залишили місця своєї проповіді та зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись з Пресвятою Богородицею та здійснити погребіння її пречистого тіла.

Перебуваючи навколо її ложа, вони були засліплені яскравим світлом, в якому явився сам Христос в оточенні ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Діви Марії без страждання, ніби уві сні, відійшла до Господа.

Апостол Фома не встиг на поховання Богородиці, тому йому після її успіння дозволили увійти в печеру-гробницю. Але там він не виявив тіла Богородиці. Це пояснили тим, що Господь забрав тіло Марії на небо.

Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Повний календар церковних свят на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.