У понеділок, 26 липня по всьому світу відзначається День дядька й тітки.

Більшість людей не вважають стосунки зі своїми дядьками й тітками настільки ж близькими, як із батьками.

При цьому потрібно пам’ятати, що саме ці родичі іноді стають людьми, з якими найпростіше поговорити на відверті теми, що випадають з суворої сімейної ієрархії.

Детальніше про те, які свята відзначаються 26 липня, а також про прикмети й заборони на цей день читайте в матеріалі Фактів ICTV.

26 липня – яке сьогодні свято

Цього дня православні християни відзначають Собор архангела Гавриїла. Це свято було встановлено ще в 17 сторіччі, після освячення константинопольського храму, спорудженого на честь архистратига.

Він відзначається наступного ж дня після православного свята Благовіщення, оскільки саме він приніс Діві Марії благу звістку про народження Ісуса Христа.

Читайте Церковний календар свят на серпень 2021

Крім того, католики 26 липня відзначають День Святої Анни, яка є матір’ю Діви Марії та бабусею Ісуса Христа.

Ця свята вважається захисницею вагітних жінок: до неї звертають молитви про те, щоб пологи були легкими, а дитина народилася здоровою.

Анна також є покровителькою прачок та вишивальниць, оскільки такі ремесла пов’язані материнськими обов’язками.

Прикмети на 26 липня

Якщо граки збилися до зграї – чекай на ранню осінь;

якщо на вулиці почався сильний дощ – буде неврожай;

якщо на небі збираються темні хмари – незабаром погода зміниться;

якщо бджоли вранці вирушили на луг – весь день чекай на сонячну погоду;

якщо почалася гроза, а вітер дме з заходу – то скоро дощ закінчиться.

Що не можна робити 26 липня

Цього дня не можна нікого обманювати – інакше можна розлютити архистратига Гавриїла;

не можна давати й брати гроші в борг – інакше проблеми з грошима переслідуватимуть вас цілий рік;

не можна сваритися – в іншому випадку можна отруїти стосунки з близькими на дуже тривалий термін.

Іменини 26 липня

26 липня День янгола відзначають: Антон, Степан, Гавриїл, Юліан.