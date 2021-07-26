У понеділок, 26 липня по всьому світу відзначається День дядька й тітки.
Більшість людей не вважають стосунки зі своїми дядьками й тітками настільки ж близькими, як із батьками.
При цьому потрібно пам’ятати, що саме ці родичі іноді стають людьми, з якими найпростіше поговорити на відверті теми, що випадають з суворої сімейної ієрархії.
Детальніше про те, які свята відзначаються 26 липня, а також про прикмети й заборони на цей день читайте в матеріалі Фактів ICTV.
26 липня – яке сьогодні свято
Цього дня православні християни відзначають Собор архангела Гавриїла. Це свято було встановлено ще в 17 сторіччі, після освячення константинопольського храму, спорудженого на честь архистратига.
Він відзначається наступного ж дня після православного свята Благовіщення, оскільки саме він приніс Діві Марії благу звістку про народження Ісуса Христа.
Крім того, католики 26 липня відзначають День Святої Анни, яка є матір’ю Діви Марії та бабусею Ісуса Христа.
Ця свята вважається захисницею вагітних жінок: до неї звертають молитви про те, щоб пологи були легкими, а дитина народилася здоровою.
Анна також є покровителькою прачок та вишивальниць, оскільки такі ремесла пов’язані материнськими обов’язками.
Прикмети на 26 липня
- Якщо граки збилися до зграї – чекай на ранню осінь;
- якщо на вулиці почався сильний дощ – буде неврожай;
- якщо на небі збираються темні хмари – незабаром погода зміниться;
- якщо бджоли вранці вирушили на луг – весь день чекай на сонячну погоду;
- якщо почалася гроза, а вітер дме з заходу – то скоро дощ закінчиться.
Що не можна робити 26 липня
- Цього дня не можна нікого обманювати – інакше можна розлютити архистратига Гавриїла;
- не можна давати й брати гроші в борг – інакше проблеми з грошима переслідуватимуть вас цілий рік;
- не можна сваритися – в іншому випадку можна отруїти стосунки з близькими на дуже тривалий термін.
Іменини 26 липня
26 липня День янгола відзначають: Антон, Степан, Гавриїл, Юліан.