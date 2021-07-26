Гороскоп на тиждень, з 26 липня до 1 серпня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 26 липня до 1 серпня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

28 липня Меркурій переходить у знак Лева. Це хороший період для виступів, виходу на сцену, а також для того, щоб вразити словами оточуючих.

30 липня Марс переходить у знак Діви, а тут він уже не так рішучий, як у Львові, але дозволяє педантично поставитися до роботи. Також ви можете зіткнутися з тим, що вимоги до виконання роботи зростають.

В іншому тиждень є логічним продовженням повного місяця, який відбувся 24 липня. Під час нього могли підніматися гострі теми. Якщо в кінці минулого тижня ви потрапили в конфліктну ситуацію, то на цьому будете її ще переосмислювати, а також приходити до нових рішень.

Гороскоп для Овнів

Овни, які займаються творчістю, вирішуватимуть складні завдання. Можливо, у вас не вийде швидко досягати цілей, важливо заручитися підтримкою оточуючих, команди, з якою ви працюєте. Будьте уважні під час вибору харчування, уникайте надмірностей, хоча може чогось дуже хотітися. Найбільш напруженими можуть бути вихідні, тому постарайтеся на них нічого важливого не планувати.

Гороскоп для Тельців

Тельцям буде складно налагодити баланс між роботою і домом. Цілі та кар’єра можуть тиснути на вас, вимагати великих вкладень. Однак вам буде хотітися побути в домашній обстановці. Цього тижня дайте собі можливість відпочити, а краще присвятити себе улюбленій справі або дітям, якщо вони у вас є. Це те, що може надихнути вас, і дозволить надалі досягати високих цілей.

Гороскоп для Близнюків

У вас посилюється потреба в спілкуванні та навчанні, особливо з 28 липня. Ви зможете краще зрозуміти оточуючих, а також у вас вийде донести свої думки до людей. Хотілося б вам порекомендувати відпустку, але починаючи з кінця тижня буде період, коли добре було б зайнятися ремонтом (для цього, загалом, підходить найближчий місяць).

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Гороскоп для Раків

Раки цього тижня будуть обговорювати фінансові питання, планувати бюджет. Тому постарайтеся бути дбайливими, не варто прагнути отримати одразу все. Можна зайнятися стратегічним плануванням бюджету. Середа і четвер можуть бути емоційно складними, зате в п’ятницю, суботу та неділю можете розраховувати на приємне проведення часу з близькими.

Гороскоп для Левів

На початку тижня ви продовжите з’ясовувати стосунки з партнерами, якщо повний місяць не оминуло вас. Ближче до кінця тижня починайте рахувати гроші, намагайтеся не спустошувати гаманець так швидко, як ви вмієте. Загалом, це хороший час для того, щоб підвести підсумки, якщо у вас ще не було дня народження. Також сприятливий період для планування цілей на рік.

Гороскоп для Дів

Дівам варто вирушити на відпочинок, зайнятися собою і своїм здоров’ям. Починаючи з п’ятниці у вас може з’явитися нова енергія, прагнення і бажання все встигнути. Тому задіться ще до кінця тижня, щоб виконати всі заплановані справи.

Гороскоп для Терезів

Терези можуть не відчувати значного підйому сил та енергії, але підтримати допоможе світське життя, спілкування з цікавими людьми, нові знайомства. Малоймовірно тільки те, що романтичні знайомства цього тижня виявляться стабільними. Однак загалом спілкування в цей час може заряджати енергією. Вас відпускатимуть робочі теми, до четверга повинні вирішитися найскладніші питання.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви один з тих знаків, який міг потрапити під вплив повнго місяця. Якщо це так, то цього тижня ви будете розбирати і досліджувати більш детально питання, які піднялися тоді. Зокрема це можуть бути питання роботи, сім’ї, статусу. Бережіть свою репутацію, відстоюйте свою думку. Однак постарайтеся не зачіпати зайвий раз почуття людей, стосунки з якими ви оберігаєте.

Гороскоп для Стрільців

Для Стрільців наступає хороший період для поїздок. Крім того, чудовий час, що присвятити себе тому, чим давно хотіли зайнятися. З кінця наступного тижня з’явиться необхідність проводити більше часу на роботі. Тому добре б цього тижня підготуватися, скласти цілі, щоб наступного досягати їх без авралу.

Гороскоп для Козерогів

Ви зайняті вирішенням фінансових питань, доводитися віддавати борги. Також це не найкращий час, щоб давати в борг. З п’ятниці ви можете спланувати якусь поїздку, вирушити у похід або просто напружити себе фізично, це буде корисно для вас. Постарайтеся спланувати свій бюджет, є ймовірність спонтанних витрат.

Гороскоп для Водоліїв

Для Водоліїв це буде складний тиждень, особливо, якщо у вас виникали конфлікти під час повного місяця. Особливо це стосується Водоліїв, народжених у першій половині знаку. Зокрема йдеться про стосунки з партнерами. В кінці тижня загострюються фінансові питання. Від вас вимагатимуть повернути борг або ж можуть виникнути витрати, на які ви не розраховували. Щоб вирішити всі проблеми, варто приділити час собі. Не поспішайте за порадами до друзі, шукайте ресурси в собі.

Гороскоп для Риб

Для вас цей тиждень розслаблення, найкраще присвятити час собі. Ви можете розраховувати на допомогу оточуючих, тому делегуйте частина завдань іншим людям, звільніть час для себе. Під кінець тижня може загостритися ситуація у стосунках з партнерами. Зі середи займіться впорядкуванням своє життя, дозвольте собі збалансовано харчуватися, відпочивати, спати, щоб у вас були ресурси для наступного тижня, який буде більш захоплюючим.

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