У календарі на липень 2021 року немає державних свят та додаткових вихідних, проте чимало професійних дат.
Зокрема, в середині літа їх відзначають українські податківці, бухгалтери, металурги, працівники торгівлі, миротворці, рибалки тощо.
Варто також згадати про Дні родини, поцілунку, дружби та шоколаду.
А 28 липня щорічно відзначається День хрещення Київської Русі – України.
Свята у липні 2021 – список
- 1 липня – День архітектури України
- 2 липня – День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста
- 3 липня – Міжнародний день кооперативів
- 4 липня – День Військово-морських сил ЗСУ (перша неділя липня), День Національної поліції України, День працівників морського і річкового флоту, День судового експерта України
- 5 липня – День звільнення Краматорська та Слов’янська від проросійських терористів
- 6 липня – Всесвітній день поцілунку
- 7 липня – День працівника природно-заповідної справи
- 8 липня – День родини
- 11 липня – Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду, День рибалки
- 14 липня – День взяття Бастилії
- 15 липня – Всесвітній день навичок молоді, День українських миротворців
- 16 липня – День бухгалтера України
- 18 липня – День металурга (День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості)
- 20 липня – Міжнародний день шахів
- 25 липня – День зубного техніка, День працівників торгівлі
- 26 липня – День парашутиста
- 28 липня – День хрещення Київської Русі – України, Всесвітній день боротьби з гепатитом
- 29 липня – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
- 30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, День системного адміністратора, Міжнародний день дружби
Церковний календар на 2021
У липні є також важливі православні свята, на які варто звернути увагу – це Різдво Іоанна Предтечі або Іванів день (7 липня) та День святих апостолів Петра і Павла (12 липня).
Детальний церковний календар на 2021 – на Фактах ICTV.