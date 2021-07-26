27 липня 2021 року відзначають День святих Акили та Онисима-чудотворця. Саме з цього періоду починають поступово жовкнути листя та трава.

Чимало свят припадає на цей день у Сполучених Штатах Америки – це і Національний день шотландського віскі, День крем-брюле і навіть День гострого хот-догу.

Іменини у цей день святкують: Костянтин, Іван, Микола, Степан, Петро, Федір.

Народні прикмети на 27 липня:

Якщо на Акили йдуть дощі – це до доброго врожаю грибів.

Чайки плавають у водоймах – погода буде доброю.

Якщо Польового кашею нагодувати – прикмета до того, що він вбереже посіви від негоди.

Чого не можна робити 27 липня:

Не можна виходити з дому у сильну грозу.

Не можна стояти під високими деревами.

Не можна займатися важкою роботою.

27 липня також народилося багато відомих особистостей, зокрема український письменник Володимир Хиляк, українська шахістка та чемпіонка світу серед жінок Людмила Руденко і видатний поет – Іван Гнатюк.