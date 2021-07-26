Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Яке свято 27 липня

календарь - июль

27 липня 2021 року відзначають День святих Акили та Онисима-чудотворця. Саме з цього періоду починають поступово жовкнути листя та трава.

Чимало свят припадає на цей день у Сполучених Штатах Америки – це і Національний день шотландського віскі, День крем-брюле і навіть День гострого хот-догу.

Іменини у цей день святкують: Костянтин, Іван, Микола, Степан, Петро, Федір.

Народні прикмети на 27 липня: 

  • Якщо на Акили йдуть дощі – це до доброго врожаю грибів.
  • Чайки плавають у водоймах – погода буде доброю.
  • Якщо Польового кашею нагодувати – прикмета до того, що він вбереже посіви від негоди.

Чого не можна робити 27 липня: 

  • Не можна виходити з дому у сильну грозу.
  • Не можна стояти під високими деревами.
  • Не можна займатися важкою роботою.

27 липня також народилося багато відомих особистостей, зокрема український письменник Володимир Хиляк, українська шахістка та чемпіонка світу серед жінок Людмила Руденко і видатний поет – Іван Гнатюк.

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка