27 липня 2021 року відзначають День святих Акили та Онисима-чудотворця. Саме з цього періоду починають поступово жовкнути листя та трава.
Чимало свят припадає на цей день у Сполучених Штатах Америки – це і Національний день шотландського віскі, День крем-брюле і навіть День гострого хот-догу.
Іменини у цей день святкують: Костянтин, Іван, Микола, Степан, Петро, Федір.
Народні прикмети на 27 липня:
- Якщо на Акили йдуть дощі – це до доброго врожаю грибів.
- Чайки плавають у водоймах – погода буде доброю.
- Якщо Польового кашею нагодувати – прикмета до того, що він вбереже посіви від негоди.
Чого не можна робити 27 липня:
- Не можна виходити з дому у сильну грозу.
- Не можна стояти під високими деревами.
- Не можна займатися важкою роботою.
27 липня також народилося багато відомих особистостей, зокрема український письменник Володимир Хиляк, українська шахістка та чемпіонка світу серед жінок Людмила Руденко і видатний поет – Іван Гнатюк.