Міністерство цифрової трансформації України запустило другий етап багбаунті для додатку Дія.

Розробники пропонують користувачам “зламати” копію застосунку і за винагороду знайти реальні проблеми у програмі.

Таким чином всі охочі можуть протестувати захищеність додатка і впевнитися, що цифрові документи і сервіси – це безпечно.

Конкурс стартує 27 липня і триватиме він 6 місяців.

Винагорода розподілятиметься відповідно до рівня складності вразливості:

перший рівень складності — $4,1 тис. – $4,5 тис.

другий — $1,5 тис. – $1,75 тис.

третій — $600 – $850

четвертий — $200 – $250

Взяти участь у відкритому конкурсі може кожен охочий незалежно від досвіду або кваліфікації, зареєструвавшись за посиланням.

Як і минулого разу, для тестувальників буде створено окреме тестове середовище – копію додатка Дія. Однак без доступу до зовнішніх інформаційних систем.

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Реалізація багбаунті відбувається за підтримки міжнародної платформи Bugcrowd та проекту Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) Кібербезпека критично важливої інфраструктури України.

Нагадаємо, що перший етап багбаунті проходив у 2020 році і тривав лише тиждень.

Тоді хакерам не вдалося зламати додаток. Але було знайдено дві технічні неполадки найнижчого рівня, які фахівці оперативно усунули.