Покрокова інструкція бізнесу: Дуйко розкриває езотеричні таємниці фінансового успіху

Бізнесмен і експерт з езотерики Андрій Дуйко впевнений, що успіх у бізнесі безпосередньо пов’язаний з красою та позитивними емоціями. Кожен здатен поліпшити якість свого життя, варто лише зрозуміти, як управляти енергією грошей.

Успішний бізнесмен, президент компанії Тибетська формула Андрій Дуйко заснував міжнародну езотеричну школу Кайлас, в рамках якої ділиться з тисячами людей з усього світу своїми унікальними напрацюваннями, які називає науковою магією.

Дуйко – автор безлічі книг і публікацій, а також понад 300 навчальних семінарів, які допомогли змінити тисячі життів.

Сфера експертних рекомендацій езотерика і мага – духовне зростання, здоров’я, сімейні відносини, фінанси. Секретам залучення грошей присвячені такі його роботи, як Магія грошей, Доктрина бізнесу, Залучення Фортуни і багато інших.

Андрій Дуйко впевнений: грошові маси люблять естетів, і це є однією з таємниць, які можуть зробити людину багатою. Він радить красиво сидіти за столом, оточувати себе елементами мистецтва, гарно поводитися у суспільстві та сім’ї.

Люди купують не предмети чи послуги – вони купують емоції.

– Як ви думаєте, що купують люди у вас? Вони купують у вас трохи радості. Визначте, яку радість може дати той продукт, який ви продаєте. Чим більше радості в предметі – тим більше шансів його продати. Опромінюйте радістю все, що ви робите або продаєте, — розповідає наставник.

Дуйко радить: створюйте хороші моменти, створюйте емоцію, будьте джерелом хороших емоцій. Робіть компліменти. Посміхайтеся. Зазвичай люди заходять до магазину не за покупкою, а за емоцією.

Яким чином позитивні емоції, які ми викликаємо в оточуючих, приносять фінансовий успіх?

– Почуття іншої людини – захоплення, енергія любові – в результаті трансформуються в енергію грошей у ваш бік. Як привернути до себе потік грошей? Потрібно повернути у свій бік потік енергії любові. Вас і ваш бізнес повинні полюбити. Полюбіть і презентуйте те, що ви робите. Щоб щось продати – наповніть об’єкт флюїдами любові, – закликає Андрій Дуйко.

Негативні емоції, викликані у інших людей нашими діями або вчинками, навпаки – відштовхують потік грошей. Коли людина краде – вона залишається винною. Вона накопичує кількість людей, які хочуть зробити їй боляче. Тобто це борг болю.

Експерт з езотерики радить радісно витрачати гроші. Якщо ви засмучуєтеся – це відвертає від вас потік грошей.

– Замініть слово витрачати на слово купувати. Замініть страждання посилом – скоро у мене буде. Ваші невдачі – викуп за погані вчинки. Викуп невдачі, свого боргу. Радійте всьому, захоплюйтеся тим, що ви хочете залучити в своє життя. Замініть питання Чому я бідний? питанням Навіщо мені потрібні гроші? Щоб бути здоровим? Підвищити якість життя близьких? Отримати освіту? – ділиться своїми напрацюваннями Андрій Дуйко.

Дуйко додає, якщо мета – мотиви творчі, духовні – гроші будуть з’являтися. Якщо руйнівні (прогуляю, доведу, заберу) — гроші не прийдуть.

Серед практичних порад для початківців у бізнесі, які дає Андрій Дуйко, варто виділити наступні:

Починайте бізнес з малого: з доставки або послуги на дому.

Розраховуйте на свої сили. Не беріть грошей в борг. Якщо є гроші – починайте бізнес. Ні – це ілюзії. Справжнє життя більш фізичне. У ньому варто відштовхуватися від своїх сил і заощаджень, а не від ілюзій, якими ви задовольняєтеся.

Будьте готові до невдач.

Не скаржтеся. Чим більше скаржитеся – тим більше тонете.

Поради Андрія Дуйка прості й логічні навіть для людей, далеких від езотеричних знань. Наскільки вони дієві?

Судячи із відгуків у соціальних мережах і на сайті, сотні послідовників езотерика із вдячністю до вчителя міжнародної школи Кайдас відзначають поліпшення свого фінансового стану після застосування їх на практиці.