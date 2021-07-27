Щороку в Україні 28 липня відзначають історичну для наших земель дату – День хрещення Русі-України. Також у цей день вшановують пам’ять рівноапостольного князя Київського Володимира Святославовича.

28 липня – яке сьогодні свято

На офіційному рівні День хрещення Русі-України щороку почали святкувати 28 липня після того, як у 2008 році тодішній президент України Віктор Ющенко підписав відповідний указ. Хоча станом на сьогодні досі невідомі точний день і навіть рік цієї історичної події.

Але більшість істориків зійшлися на тому, що Русь похрестили у 988 році. Її хреститилем вважають київського князя Володимира Великого. Тому 28 липня православна церква вшановує його пам’ять.

До хрещення Русі її жителі були язичниками і поклонялися багатьом богам. Але мудрий князь Володимир Великий розумів, що язичництво повинне відійти у минуле. Тоді він вирішив прийняти християнство з Візантії.

На той час це була найрозвиненіша країна континенту. Тому Володимир Великий був переконаний, що хрещення Русі допоможе зміцнити відносини з європейськими країнами.

Після того, як київський князя прийняв християнство почалося масове хрещення жителів Києва. Робили це на місці, де річка Почайна впадає в Дніпро.

Інші свята 28 липня

28 липня своє професійне свято відзначають PR-спеціалісти. Хоча його не святкують на офіційному рівні, але уявити сучасний світ без PR-фахівців просто неможливо.

Саме вони щодня докладаються багато зусиль, щоб світ дізнавався про нові імена у різних сферах життя – від бізнесу до політики чи мистецтва. Адже за кожною знаменитістю стоїть її PR-спеціаліст, завдяки якому про неї знають усі.

Ще однією важливою датою, яка випадає на 28 липня, є Всесвітній день боротьби з гепатитом. У календарі Всесвітньої організації охорони здоров’я ця дата з’явилася у 2011 році.

28 число також обрали не випадково. У цей день народився американський лікар Барух Самюель Блумберг – лауреат Нобелівської премії, який відкрив вірус гепатиту B.

Щороку 28 липня ВООЗ проводить різноманітні акції та заходи. Це роблять для того, щоб запобігати, вчасно діагностувати та лікувати людей, які захворіли на гепатит.

Також ВООЗ у такий спосіб намагається привернути увагу до цього захворювання і донести суспільству необхідну інформацію про догляд за хворими, акцентуючи увагу на широкому розповсюдженню діагностичних і лікувальних рекомендацій організації.

Пам’ятні дати 28 липня

1834 рік — відкриття Київського імператорського університету святого Володимира (нині це КНУ ім. Тараса Шевченка);

1914 рік — початок Першої світової війни;

2014 рік – звільнення українськими військами Авдіївки, яка була під контролем проросійських бойовиків з квітня 2014 року.

Прикмети на 28 липня

Якщо липа до 28 липня пожовтіла – це до пізньої осені;

якщо на Володимира вітер дме з півдня, то варто чекати на сонячну погоду;

якщо 28 липня пішов дощ, а веселки після нього не видно, то попереду буде багато ясних днів;

якщо на Володимира дме східний вітер, то буде дощ. Якщо ж увечері буде туман, то наступного дня варто чекати дощу.

Що не можна робити 28 липня:

працювати, бо накличете біду;

пліткувати та наговорювати погані слова на інших;

вживати алкоголь.

Іменини 28 липня

День ангела 28 липня святкують Володимир, Василь, Петро і Андрій.