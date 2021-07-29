Родина з Київської області знайшла свого пса через п’ять років після того, як чотирилапий улюбленець пропав. Господар собаки Борис Авраміч придбав його ще цуценям.

Шість років Рой був улюбленцем усієї сім’ї. Але одного вечора господарі повернулися після роботи додому, а пес зник.

Як розповідає Борис, Рой зробив підкоп під ґратами та виліз на вулицю.

Сім’я живе в невеликому садовому товаристві неподалік Переяслава. Навколо один ліс і кілька десятків будинків. Роя знали в морду всі сусіди, тому Борис подумав, що далеко він втекти не міг. Глухої ночі чоловік заглядав в кожен закуток, але Роя так і не знайшов.

Борис підозрював, що собаку викрали.

– Хтось сказав, що бачили, як на виїзді з нашого садового товариства нібито в машину його посадили. Але яка марка машини, номер машини – ми так і не змогли дізнатися… Нам повідомлення приходили про те, що там бачили, начебто схожий, як ніби ваша собака, ну приїжджали, дивилися – не наш собака, – розповів господар Роя.

Після п’яти років безрезультатних пошуків сім’я вже втратила надію повернути улюбленця додому. І раптом Борису зателефонувала заводчиця, у якої він купував лабрадора, і буквально приголомшила: кинутого і худющого Роя бачили за півсотні кілометрів від будинку, в Борисполі. Жінка розповіла, що знайшла його ледь живого, на узбіччі дороги.

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У Роя на животі є спеціальне клеймо, за яким у цифровому форматі зберігаються всі дані про родовід і власника. Не гаючи ні секунди, Борис з дітьми сів у машину і помчав на зустріч з собакою.

Після приїзду виявилося, що це був саме Рой. Попри тривалу розлуку, він одразу впізнав господаря. Лащився і не відпускав Бориса ні на крок.

Борис припустив, що Роя хтось викинув на вулицю через вік. Коли пес пропав, йому було шість років, а зараз йому вже 11.

Роя ще чекає тривала реабілітація. Він має проблеми із задніми лапами, а ще йому потрібно набрати втрачені кілограми.

Але рідні стіни та обличчя вже створили чудеса – пес виглядає щасливим і безтурботним.