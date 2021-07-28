28 липня відзначають день ангела Володимира. Іменини святкуються на честь дня рівноапостольного великого князя Володимира. В цю дату православна церква вшановує его пам’ять.
Якщо у вас в оточенні є чоловік, якого звуть Володимир, не забудьте його привітати, оскільки будь-яка увага – завжди приємно.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Володимира в СМС і листівках.
Привітання з днем ангела Володимира в СМС
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Володимир, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай надішле.
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Хай кожен Твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами!
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Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Володимире,
Прийми привітання!
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Володимир – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Привітання з днем ангела Володимира в листівках
Значення імені Володимир
Ім’я Володимир відноситься до церковнослов’янського та бере свій початок від Владимер. Перша частина імені владь, пов’язана зі словом влада, друга – великий. У перекладі означає великий у своїй владі, знаменитий правитель, слов’янський володар, той, хто володіє світом.
Чоловіки з ім’ям Володимир з дитинства добре піддаються навчанню, є слухняними, охайними та акуратними. Також їм властиві лідерські якості, проте завжди потрібна порада когось більш досвідченого в тому чи іншому питанні.
Власники цього імені цінують у людях вірність і відданість, також їм подобаються розумні компанії. Володимир ласий до лестощів, тому йому потрібно бути обережним, чуючи в свою сторону компліменти та похвалу.
Чоловіки з ім’ям Володимир невибагливі в шлюбі, цінують комфорт, порядок і затишок.