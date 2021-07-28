28 липня відзначають день ангела Володимира. Іменини святкуються на честь дня рівноапостольного великого князя Володимира. В цю дату православна церква вшановує его пам’ять.

Якщо у вас в оточенні є чоловік, якого звуть Володимир, не забудьте його привітати, оскільки будь-яка увага – завжди приємно.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Володимира в СМС і листівках.

Привітання з днем ангела Володимира в СМС

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Володимир, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай надішле.

***

Хай кожен Твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Вітаю з іменинами!

***

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Володимире,

Прийми привітання!

***

Володимир – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Привітання з днем ангела Володимира в листівках

Значення імені Володимир

Ім’я Володимир відноситься до церковнослов’янського та бере свій початок від Владимер. Перша частина імені владь, пов’язана зі словом влада, друга – великий. У перекладі означає великий у своїй владі, знаменитий правитель, слов’янський володар, той, хто володіє світом.

Чоловіки з ім’ям Володимир з дитинства добре піддаються навчанню, є слухняними, охайними та акуратними. Також їм властиві лідерські якості, проте завжди потрібна порада когось більш досвідченого в тому чи іншому питанні.

Власники цього імені цінують у людях вірність і відданість, також їм подобаються розумні компанії. Володимир ласий до лестощів, тому йому потрібно бути обережним, чуючи в свою сторону компліменти та похвалу.

Чоловіки з ім’ям Володимир невибагливі в шлюбі, цінують комфорт, порядок і затишок.