День Володимира 2021: історія та традиції свята

28 липня віруючі відзначають День пам’яті святого Володимира. Також у цей день святкують іменини чоловіки на ім’я Володимир.

Історію про те, ким був князь Володимир Великий та головні традиції свята розповідають Факти ICTV.

Ким був князь Володимир

Князь Володимир Святославович (960-1015) є одним із найвідоміших та найвпливовіших правителів на Русі.

Саме за його правління війська давали надійну відсіч ворожим племенам, а держава була важливим гравцем на міжнародній арені.

Особливе місце відводиться релігійній реформі Володимира – у 988 році Русь прийняла християнство, що стало однією із ключових подій в історії.

Вважається, що саме Володимир як особистий знак почав використовувати тризуб – державний герб сучасної України.

Також Володимир запровадив грошовий обіг на Русі: з’явилися златники та срібляники, на яких і карбувалося зображення тризуба.

Велику родину князя Володимира знала уся Європа – він був першим на Русі, хто почав вибудовувати зовнішню політику завдяки династичним шлюбам.

Його син Святополк одружився з донькою польського короля, інший син Ярослав (Мудрий) – із донькою шведського короля, а доньки Предслава і Премислава вийшли заміж за польського короля та угорського принца.

Незважаючи на прийняття християнства східного обряду, Володимир мав налагоджені дипломатичні зв’язки з римським папою Сильвестром ІІ.

Церква (і православна, і католицька) причислила Володимира до лику святих.

Тридиції на День Володимира

У народі князя Володимира назвали Красним Сонечком.

Згідно із православним календарем, 28 липня існували такі повір’я:

На Володимира Красне Сонечко яскраво-червлено сонце світить;

Жінкам цього дня потрібно було відпочивати;

Чоловіки могли поратися по господарству, але без роботи у полі – інакше присняться страшні сни;

Якщо почала жовтіти липа – осінь буде пізньою.

У день рівноапостольного святого Володимира також варто помолитися за усіх близьких чоловіків із цим іменем.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2021 рік із найголовнішими православними датами, переліком постів та поминальних днів.