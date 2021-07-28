У серпні 2021 року прогнозується багато магнітних бур, найсильніша очікується в середині місяця.

Незначні коливання будуть уже в перших числах третього літнього місяця.

Дати магнітних бур у серпні 2021 року

За прогнозами експертів, довготривала буря очікується 2-3 серпня, однак вона не буде сильною, тому загалом на стан більшості людей не вплине. Дискомфорт можуть відчувати люди з серцево-судинними захворюваннями.

10 серпня очікується сильна магнітна буря, коливання якої досягнуть середнього рівня. Метеозалежним людям у цей день не варто навантажувати себе будь-якою активністю.

13-14 серпня магнітні коливання підуть на спад.

Потужний спалах очікується в період із 16 до 20 серпня. На людях ця сильна буря може позначитися мігренню, стрибками тиску, перепадами настрою та емоційною нестриманістю.

Також коливання можуть вплинути і на роботу техніки.

29 серпня магнітна буря очікується середньої потужності. В цю дату варто відмовитися від будь-яких навантажень.

Як уберегтися від магнітних бур у серпні 2021

Дотримуйтесь правильного режиму сну – вчасно лягайте та прокидайтеся.

Пийте більше води та правильно харчуйтеся.

Частіше перебуваєте на свіжому повітрі чи провітрюйте приміщення.

Відмовтеся ненадовго від важких фізичних навантажень.

Утримуйтеся від алкогольних напоїв, кави та важкої для організму їжі.

Нерідко бурі викликають слабкість, підвищення тиску, безсоння та навіть депресію. Як впоратися з метеозалежністю – читайте на Фактах ICTV.