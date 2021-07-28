Щороку 28 липня в Україні відзначають День PR-фахівця або День піарника. Сьогодні варто привітати всіх, хто займається просуванням брендів і працює у цій галузі.

З нагоди свята Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем піарника у прозі.

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Вітаю з Днем PR-спеціаліста і від щирого серця хочу побажати унікальних можливостей і приголомшливих ідей, високої репутації та неймовірних успіхів у діяльності, блискучих задумів і світлої удачі, яскравих емоцій і вірного щастя.

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Дорогі наші піарники, вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо вам завжди знаходити найкращий і продуктивний спосіб розкрутки, нехай ваша креативна жилка завжди знаходить своє застосування, а замовники залишаються задоволені. Зі святом і успіхів у всьому.

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У День піарника бажаємо багато творчих ідей, позитивного настрою, нескінченного натхнення! Нехай підсумком усіх задумів стане незабутнє враження, а підхід до роботи буде прикладом для інших! Успіхів і реалізації планів!

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Вітаю з Днем PR-спеціаліста і хочу побажати чудових здібностей у просуванні талантів і будь-яких шедеврів. Нехай кожен день обіцяє успіх, нехай в діяльності кожна справа буде у виграші і з чудовим результатом, нехай у твоєму житті, крім слави і яскравих свят, завжди залишається час на власне щастя і добрі зустрічі з улюбленими людьми.

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PR-фахівці відіграють важливу роль у сучасному суспільстві, оскільки саме завдяки професіоналом цієї галузі бренди і зірки отримують увагу публіки.

Зараз кожна успішна компанія має піарника, який займається її просуванням. Офіційним свято стало лише у 2005 році, але коріння цього дня сягають ще стародавніх часів.

Вважається, що першим піарником був Папа Римський Урбан Другий. Він закликав всіх до Хрестових походів. А для того, щоб привернути увагу людей, він навіть придумав власний логотип і слоган.

Першим сучасним PR-фахівцем став американський журналіст Айві Ледбеттер Лі. Він став відомий завдяки тому, що 28 жовтня 1906 року написав перший в історії піару прес-реліз.

До речі, саме 28 жовтня в усьому світі відзначається Міжнародний День PR. В цей день заведено організовувати корпоративні вечірки і вітати всіх PR-фахівців.