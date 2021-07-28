Щорічно в Україні 28 липня відзначають свято, присвячене одній з найважливіших подій в історії держави – День Хрещення Київської Русі. Хрестителем вважається князь Володимир Великий, якого зарахували за це до лику святих.

Свято започаткував третій президент України Віктор Ющенко указом від 25 липня 2008 року.

Що відомо про Хрещення Київської Русі

Заведено вважати, що Київську Русь хрестили в 988 році, проте історики називають й інші дати. Князь Володимир зрозумів, що язичництво себе вичерпало, тому почав підбирати нову державну релігію.

Особисто Володимир хрестився у Візантії. Щодо християнства, то це також був і хороший політичний крок, бо у ті часи Візантія була найрозвиненішою і найсильнішою країною континенту. Прийняття християнства на Русі сприяло б розвитку країни і зміцненню зв’язків з європейськими державами.

Спочатку людей масово хрестили на місці впадіння річки Почайни в Дніпро. Потім були й інші місця. Проте ще довго люди залишалися вірними язичництву. Ба більше, низка традицій перекочувала звідти у християнство і живе й досі.