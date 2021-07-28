Вже кілька років поспіль в Україні 29 липня відзначають День сил спеціальних операцій. Які ще свята випадають на цей день – читайте у матеріалі.

29 липня – яке сьогодні свято

Починаючи з 2016 року 29 липня в Україні відзначають День сил спеціальних операцій (ССО). Це наймолодший і найсучасніший підрозділ Збройних сил України. Їх вважають військовою елітою держави.

Крім того, Сили спеціальних операцій називають підрозділом, аналогів якому не було в історії сучасної України. Все через те, що спецпризначенців вчать бути розвідниками, брати участь у рейдах у тил ворога, підпільній роботі за лінією фронту.

Стати частиною підрозділу ССО зможе не кожен. Адже цей підрозділ відрізняється особливо високими вимогами щодо добору кандидатів на службу. Саме тому, згідно з офіційною статистикою, відбір до Сил спеціальних операцій проходять лише 10% кандидатів.

Високий статус цього підрозділу підтверджує і той факт, що у 2019 році 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшов сертифікацію як підрозділ SOF (Special Operations Forces). Тому його можуть залучати до Сил швидкого реагування НАТО (NATO Response Force, NRF).

Але значно важливішим є те, що це перший випадок в історії, коли сертифікацію отримав підрозділ не з країн Північноатлантичного альянсу.

Пам’ятні дати 29 липня

1836 рік – урочисте відкриття Тріумфальної арки в Парижі;

1948 рік – у Лондоні стартували XIV Літні Олімпійські ігри;

1958 рік – у США створили Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA);

1981 рік – в Лондоні відбулося весілля спадкоємця англійського престолу принца Чарльза і Діани Спенсер;

2015 рік – Microsoft представила свою нову операційну систему Windows 10;

29 липня 1984 року народилася Ганна Безсонова – українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор.

Народні прикмети на 29 липня:

Якщо вдень пройде дощ, то це до хорошого врожаю.

Якщо у цей день дуже спекотно, то незабаром варто чекати на похолодання.

Якщо у небі низько літають птахи, то це до затяжних дощів.

Читайте Церковний календар свят на серпень 2021

Що не можна робити 29 липня:

Не можна сваритись, кричати та бажати комусь зла.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна робити генеральне прибирання.

Іменини 29 липня

Іменини 29 липня святкують Юлія, Яків, Валентина, Петро, Федір, Павло, Алевтина та Іван.