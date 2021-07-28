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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Яке свято 29 липня

29 липня свято

Вже кілька років поспіль в Україні 29 липня відзначають День сил спеціальних операцій. Які ще свята випадають на цей день – читайте у матеріалі.

29 липня – яке сьогодні свято

Починаючи з 2016 року 29 липня в Україні відзначають День сил спеціальних операцій (ССО). Це наймолодший і найсучасніший підрозділ Збройних сил України. Їх вважають військовою елітою держави.

Крім того, Сили спеціальних операцій називають підрозділом, аналогів якому не було в історії сучасної України. Все через те, що  спецпризначенців вчать бути розвідниками, брати участь у рейдах у тил ворога, підпільній роботі за лінією фронту.

Стати частиною підрозділу ССО зможе не кожен. Адже цей підрозділ відрізняється особливо високими вимогами щодо добору кандидатів на службу. Саме тому, згідно з офіційною статистикою, відбір до Сил спеціальних операцій проходять лише 10% кандидатів.

Високий статус цього підрозділу підтверджує і той факт, що у 2019 році 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшов сертифікацію як підрозділ SOF (Special Operations Forces). Тому його можуть залучати до Сил швидкого реагування НАТО (NATO Response Force, NRF).

Але значно важливішим є те, що це перший випадок в історії, коли сертифікацію отримав підрозділ не з країн Північноатлантичного альянсу.

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Пам’ятні дати 29 липня

1836 рік – урочисте відкриття Тріумфальної арки в Парижі;

1948 рік – у Лондоні стартували XIV Літні Олімпійські ігри;

1958 рік – у США створили Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA);

1981 рік – в Лондоні відбулося весілля спадкоємця англійського престолу принца Чарльза і Діани Спенсер;

2015 рік – Microsoft представила свою нову операційну систему Windows 10;

29 липня 1984 року народилася Ганна Безсонова – українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор.

Народні прикмети на 29 липня:

  • Якщо вдень пройде дощ, то це до хорошого врожаю.
  • Якщо у цей день дуже спекотно, то незабаром варто чекати на похолодання.
  • Якщо у небі низько літають птахи, то це до затяжних дощів.
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Що не можна робити 29 липня:

  • Не можна сваритись, кричати та бажати комусь зла.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна робити генеральне прибирання.

Іменини 29 липня

Іменини 29 липня святкують Юлія, Яків, Валентина, Петро, Федір, Павло, Алевтина та Іван.

Фото: Depositphotos

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