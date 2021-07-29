Курс біткоїну на 29 липня 2021 – скільки коштує криптовалюта

Електронна платіжна криптовалюта Bitcoin, яка стала однією з найпопулярніших у світі, вперше за цей місяць коштує понад $40 тис.

Як передають Факти ICTV, про це йдеться на сайті Coindesk, який спеціалізується на цифрових валютах. Так, станом на 14.25 сьогодні, 29 липня, Bitcoin коштує $40,196.

Також зростає вартість іншої криптовалюти Ethereum, яка наразі коштує $2 320. Перетин позначки криптовалюти Bitcoin у $40 тис. стався вперше за останній місяць.

Загальна капіталізація ринку цифрових валют становить $1,53 трлн. Наразі Bitcoin становить найбільшу частку загального ринку криптовалюти.

За даними ЗМІ, саме він – умовний законодавець тенденцій у світі цифрової валюти. Згідно з прогнозами експертів, вартість Bitcoin здорожчає до $4 млн до кінця 2030 року.

Проте така ціна зростатиме поступово, зазначають 42 експерти, серед яких науковці та працівники фінансових компаній, пов’язаних з криптовалютою.

Зокрема до кінця 2021 року його вартість становитиме близько $66 284. Водночас 61% з них вважають, що наразі Bitcoin – недооцінений, проте згодом відбуватиметься зростання його ціни.