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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у листівках

разведка

29 липня в Україні відзначають День сил спеціальних операцій ЗСУ. З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках.

День сил специальных операций ВСУ

День сил специальных операций ВСУ

День сил специальных операций ВСУ

День сил специальных операций ВСУ

 

День сил специальных операций ВСУ

Сили спеціальних операцій – це окремий рід ЗСУ, який був заснований у 2016 році. До його складу входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ було обрано бойове гасло Святослава Хороброго – Іду на ви!

Професійне свято ССО заснував п’ятий президент України Петро Порошенко у 2016 році.

Він підписав відповідний указ і зазначив, що Сили спеціальних операцій Збройних Сил України відіграють важливу роль у забезпеченні обороноздатності держави.

Це свято необхідне для сприяння подальшого розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді та її готовності до захисту України.

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Фото: Depositphotos

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