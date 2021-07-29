На офіційній церемонії в Стаффорді, що була присвячена сумній події – відкриттю меморіалу поліцейським, які загинули при виконанні обов’язків, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон примудрився всіх розвеселити.

Йому не піддавалася парасолька. Він щосили намагався впоратися з цим аксесуаром, щоби врятуватися від дощу і вітру, але в нього не виходило спочатку відкрити парасолю, а потім втримати її.

Боротьба з парасолькою насмішила присутніх, серед яких був і принц Чарльз.

Той легким рухом розкрив свою парасольку. Прем’єр-міністр вирішив зробити так само. Однак порив вітру вивернув парасольку глави уряду навиворіт.

Цей інцидент викликав живу дискусію у мережі. На Джонсона посипалися коментарі користувачів:

Невже у прем’єра немає грошей на пристойну парасольку?!

Купи нову!

Йому потрібно пройти курси з управління парасолькою,

Включили новини по телевізору – і перше, що побачили, – Бориса Джонсона, який в прямому ефірі бореться зі своєю парасолькою.

Відео з парасолькою Бориса Джонсона вмить облетіло мережу.

Цікаво, що окрім принца і прем’єра більше ні в кого не було захисту від дощу. Тож вони добряче намокли.

До слова, Джонсон виявився джентельменом, на відміну від Чарльза. Він наполегливо пропонував сховатися під його парасолею присутній на церемонії дамі. І, можливо, та прийняла би його пропозицію, якби парасоля усе-таки відкрилася.