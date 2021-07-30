День системного адміністратора відзначають щорічно в останню п’ятницю липня. У 2021 році свято припало на 30 число.

Не забудьте привітати всіх причетних до цієї професії, без якої складно уявити будь-яку сучасну компанію.

Для цього Факти ICTV зібрали привітання в СМС з Днем системного адміністратора.

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Без адміна нікуди! У ваших руках вся відповідальність за інформаційну безпеку і програмне забезпечення. Бажаю, щоб ваша праця цінувалася належним чином. Щоб жоден хакер не зміг прорватися у ваш простір і жоден збій не підвів. Зі святом!

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На ти ви з комп’ютерним світом,

Він вірний порадник і друг!

Навіщо ж зі своїм кумиром ви

Забули реальних подруг?

Частіше, друзі, розважайтеся,

І комп вимикайте часом!

Від головного не відволікайтеся,

Адже ви – віртуальний герой!

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З Днем системного адміністратора! Бажаю, щоб кабелі не були скуйовдженими, баги були відсутні, а всі програми працювали, як швейцарський годинник!

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Ти заритий в дроти, почервоніли очі:

Пінги, кодеки, мережі, інтернет, сервера.

Не працює Office або глючить вінда –

Ну звичайно, адміна покликати нам пора.

Без нього не вийде файл запустити,

Перемогти злісний вірус, просто пошту відкрити.

Ти з друзями в шинок ввечері прийди,

Випий кухоль пивка – ми наллємо другий.

Нехай крокують у шеренгу твої всі ПК,

Нині день сисадмінів – їм честь і хвала!

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Зі святом! Бажаю, щоб в житті не було збоїв, провисів і багів. Нехай монітори привітно світяться, віруси і помилки лікуються, питання легко вирішуються. Здоров’я вам і більше сил, щоб кожен з вас легко будь-якого трояна переміг.

Запровадження свята приписують американцю Теду Кекатосу, який працював системним адміністратором у Чикаго. Вперше його відзначили у 2000 році.

Системний адміністратор займається забезпеченням штатної роботи комп’ютерної техніки, мережі та програмного забезпечення.

Про цю професію говорять, як про медиків – якщо все працює, то про системний адміністратора не пам’ятають, а в разі несправності про нього швидко згадують. Детальніше про історію Дня системного адміністратора – читайте на Фактах ICTV.