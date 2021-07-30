30 липня святкують День системного адміністратора 2021. Щороку це свято відзначається в останню п’ятницю липня.

Якщо у вашому оточенні є люди, які причетні до професії системного адміністратора, не забудьте їх привітати, оскільки їхня робота важлива в будь-якій сучасній компанії.

Факти ICTV підготували для вас привітання з Днем системного адміністратора 2021 у картинках.

Сисадміни (скорочено від повної назви) відповідають за оптимізацію роботи комп’ютерних систем, тому саме завдяки їм працівники офісів можуть швидко обмінюватися важливою інформацією.

У світі сучасних технологій все менше компаній можуть обійтися без ефективних та досвідчених системних адміністраторів, тому така професія вважається однією із найзатребуваніших у сфері IT.

Факти ICTV також підготували привітання з Днем системного адміністратора в СМС – дивіться в нашому матеріалі.