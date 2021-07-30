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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Найкращі привітання з Днем системного адміністратора в картинках

Найкращі привітання з Днем системного адміністратора в картинках

30 липня святкують День системного адміністратора 2021. Щороку це свято відзначається в останню п’ятницю липня.

Якщо у вашому оточенні є люди, які причетні до професії системного адміністратора, не забудьте їх привітати, оскільки їхня робота важлива в будь-якій сучасній компанії.

Факти ICTV підготували для вас привітання з Днем системного адміністратора 2021 у картинках.

С днем системного администратора

С днем системного администратора

С днем системного администратора

С днем системного администратора

С днем системного администратора

день системного адміністратора

день системного адміністратора

Сисадміни (скорочено від повної назви) відповідають за оптимізацію роботи комп’ютерних систем, тому саме завдяки їм працівники офісів можуть швидко обмінюватися важливою інформацією.

У світі сучасних технологій все менше компаній можуть обійтися без ефективних та досвідчених системних адміністраторів, тому така професія вважається однією із найзатребуваніших у сфері IT.

Факти ICTV також підготували привітання з Днем системного адміністратора в СМС – дивіться в нашому матеріалі.

Фото: Pexels

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