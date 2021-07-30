Щороку в останню п’ятницю липня в Україні відзначаються День системного адміністратора. Цьогоріч свято припадає на 30 липня.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках з Днем системного адміністратора.

День системного адміністратора – привітання в картинках / 9 фотографий

У сучасному світі інноваційних технологій робота системних адміністраторів дуже важлива і цінна.

Саме вони підтримують роботу комп’ютерних систем і локальних мереж.

Жодне велике підприємство чи компанія не обходяться без послуг системного адміністратора.

Професійне свято системного адміністратора вперше відсвяткували у 2000 році.

Тоді програміст Тед Кекатос вирішив організувати святковий пікнік на околиці Чикаго. У ньому взяли участь члени невеликої IT-компанії.

Раніше Факти ICTV розповідали про ідеї подарунків системному адміністратору.

Як представники сучасної технологічної професії, адміністратори небайдужі до зручних пристосувань. Тому їм можна сміливо дарувати гаджети чи всілякі корисні пристрої.