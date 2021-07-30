Щороку День системного адміністратора відзначають в останню п’ятницю липня. Цьогоріч свято припадає на 30 липня.
Сьогодні варто привітати всіх, хто працює з комп’ютерними і локальними мережами. Для цього Факти ICTV зібрали СМС-привітання з днем системного адміністратора.
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Комп’ютерний геній – він тільки один,
Сьогодні його вітаємо!
Замислений, розумний, ти наш сисадмін,
Тобі ми удачі бажаємо!
Нехай кожен день увінчає успіх,
Супроводжує в житті удача,
Бажаємо, щоб у домі панував дитячий сміх,
Щоб ти став набагато багатшим!
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На “ти” ви з комп’ютерним світом,
Він вірний порадник і друг!
Навіщо ж зі своїм кумиром ви
Забули реальних подруг?
Частіше, друзі, розважайтеся,
І комп вимикайте часом!
Від головного не відволікайтеся,
Адже ви – віртуальний герой!
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Вдень і вночі в інтернеті,
І в програмах цілий день,
Щось крутять, щось вертять,
Створюючи програми кожен день!
Нехай все буде в житті вдало,
І працює “вінда”!
Нехай, буде потужним залізо,
І в моніторах буде гра!
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Шановний адмін!
Ти у нас такий один.
Без тебе наш офіс, може
І працювати то не зможе.
Ти нас сильно не лай
І вітання приймай.
З Днем системного адміна!
Нехай життя буде, як малина.
***
Живеш ти в павутині проводів,
Кругом лише тисячі паролів і кодів,
Комп’ютер будь-який полагодиш у мить
Наш доблесний працівник сисадмін.
Бажаємо тобі і далі так працювати,
І ніколи не плутати дроти,
Нехай в житті буде все спокійно
І віруси підуть усі назавжди!
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Якщо комп висить і глючить,
Сисадмін вам все підключить.
Їх сьогодні вітаємо!
Легких дрів завжди бажаємо,
Щоб шини не летіли
Монітори не потіли!
Нехай здійсниться сьогодні
Сисадмінська мрія:
Нехай зникнуть лузери
Та прибудуть юзери!
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Попри те, що свято не є офіційним, у великих компаніях заведено дарувати подарунки системним адміністраторам.
У знак поваги сисадміну можна презентувати солодощі, набори з кавою або комп’ютерні ігри.
Свято виникло ще у 2000 році завдяки програмісту Теду Кекатосу.
Він побачив журнальну рекламу Hewlett-Packard, в якій системного адміністратора, що встановив нові принтери, вітали квітами і кошиками фруктів.
Після цього Тед вирішив зібрати своїх колег на святковий пікнік на околиці Чикаго.
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