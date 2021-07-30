Щороку День системного адміністратора відзначають в останню п’ятницю липня. Цьогоріч свято припадає на 30 липня.

Сьогодні варто привітати всіх, хто працює з комп’ютерними і локальними мережами. Для цього Факти ICTV зібрали СМС-привітання з днем системного адміністратора.

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Комп’ютерний геній – він тільки один,

Сьогодні його вітаємо!

Замислений, розумний, ти наш сисадмін,

Тобі ми удачі бажаємо!

Нехай кожен день увінчає успіх,

Супроводжує в житті удача,

Бажаємо, щоб у домі панував дитячий сміх,

Щоб ти став набагато багатшим!

***

На “ти” ви з комп’ютерним світом,

Він вірний порадник і друг!

Навіщо ж зі своїм кумиром ви

Забули реальних подруг?

Частіше, друзі, розважайтеся,

І комп вимикайте часом!

Від головного не відволікайтеся,

Адже ви – віртуальний герой!

***

Вдень і вночі в інтернеті,

І в програмах цілий день,

Щось крутять, щось вертять,

Створюючи програми кожен день!

Нехай все буде в житті вдало,

І працює “вінда”!

Нехай, буде потужним залізо,

І в моніторах буде гра!

***

Шановний адмін!

Ти у нас такий один.

Без тебе наш офіс, може

І працювати то не зможе.

Ти нас сильно не лай

І вітання приймай.

З Днем системного адміна!

Нехай життя буде, як малина.

***

Живеш ти в павутині проводів,

Кругом лише тисячі паролів і кодів,

Комп’ютер будь-який полагодиш у мить

Наш доблесний працівник сисадмін.

Бажаємо тобі і далі так працювати,

І ніколи не плутати дроти,

Нехай в житті буде все спокійно

І віруси підуть усі назавжди!

***

Якщо комп висить і глючить,

Сисадмін вам все підключить.

Їх сьогодні вітаємо!

Легких дрів завжди бажаємо,

Щоб шини не летіли

Монітори не потіли!

Нехай здійсниться сьогодні

Сисадмінська мрія:

Нехай зникнуть лузери

Та прибудуть юзери!

***

Попри те, що свято не є офіційним, у великих компаніях заведено дарувати подарунки системним адміністраторам.

У знак поваги сисадміну можна презентувати солодощі, набори з кавою або комп’ютерні ігри.

Свято виникло ще у 2000 році завдяки програмісту Теду Кекатосу.

Він побачив журнальну рекламу Hewlett-Packard, в якій системного адміністратора, що встановив нові принтери, вітали квітами і кошиками фруктів.

Після цього Тед вирішив зібрати своїх колег на святковий пікнік на околиці Чикаго.

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