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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Міжнародний день дружби – найкращі листівки з привітаннями

Міжнародний день дружби – найкращі листівки з привітаннями

30 липня святкують Міжнародний день дружби. Свято зовсім молоде – лише у 2011 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про його проведення.

Ми підготували листівки з Днем дружби для привітання близьких людей добрими і приємними словами. Привітання з Днем дружби в картинках порадують справжніх друзів навіть на відстані.

Міжнародний день дружби в Україні: привітання в листівках Міжнародний день дружби в Україні: привітання в листівках

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Міжнародний день дружби в Україні: привітання в листівках Міжнародний день дружби в Україні: привітання в листівках Міжнародний день дружби в Україні: привітання в листівках

Нині у багатьох країнах світу щорічно проводяться заходи, пов’язані з пропагандою дружби та толерантного ставлення до оточення. День Дружби не став винятком.

– У ці важкі та непередбачувані часи вкрай важливо простягнути один одному руки, щоб не допустити виникнення конфліктів і закласти довговічний фундамент міцного миру, – заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у своєму посланні у 2014 році.

За словами дослідників, дружба продовжує життя і захищає людину від різного роду захворювань. Найдоброзичливішим з міст є австралійський Сідней, а серед національностей за дружністю лідирують бразильці та філіппінці.

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