У курортній Кирилівці прибирають медузи з пляжів за допомогою трактора місцевих комунальників.

У розчищенні пляжів також беруть участь добровольці і жителі селища, які прагнуть якнайшвидше позбутися від навали мертвих медуз.

Чиновники розповідають, що щодня з 5.00 до 6.00 співробітники КП Розвиток курортної зони виїжджають на прибирання.

За даними директора підприємства Олександра Жеребця, кожного ранку комунальники вивозять з пляжу 1-1,5 повних причепи.

– Попри те, що останнім часом медуз значно поменшало на узбережжі Кирилівки, ми повинні бути готові у будь-який день вийти, та разом привести до ладу наші центральні пляжі. Такі проблеми треба вирішувати разом, – повідомляє Олександр Жеребець.

Раніше стало відомо, що узбережжя Азовського моря заполонили медузи.

Туристи, які відпочивали на курортах Арабатської стрілки і Запорізької області скаржилися, що вода стала нагадувати кисіль, і до неї неможливо підійти.

Експерти пов’язують зростання числа медуз в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному.

Джерело: Кирилівська селищна рада

Фото: Кирилівська селищна рада