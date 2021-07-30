У 2021 році 31 липня відзначають декілька свят, серед яких є і всесвітньо важливі дати. В Україні ж в цей день відзначають Омелянів день, з яким пов’язано багато народних прикмет.
31 липня – яке сьогодні свято
31 липня віряни вшановують пам’ять преподобного Іоанна Багатостраждального та святого Еміліана. За народними традиціями, в цей день можна дізнатися, якою буде погода у першому місяці зими. Якщо жарко – значить грудень буде досить холодним.
Щорічно 31 липня католики вшановують пам’ять святого Ігнатіуса Лойоли. Після облоги іспанського міста, в якому він травмував обидві ноги, Ігнатіус почав вивчати релігію. Під час довгого лікування він заглибився у вивчення релігійних книг, а через понад десяток років став засновником ордена єзуїтів.
Свято 31 липня в інших країнах
В цей день також відзначають Всесвітній день рейнджера. Його затвердили у 2007 році з благородною метою – вшанувати пам’ять лісників або єгерів, які загинули під час своєї служби. Цей день покликаний відзначити внесок професіоналів у сферу охорони природи.
У США 31 липня відзначають День Гавайського прапора. Варто зазначити, що Гаваї – єдиний штат США, який мав у своїй історії період становлення монархії. Саме в цьому державному символі, як в одному з найважливіших для країни, відображені сьогоднішні прагнення населення до кращого життя та досягнення гавайців.
Прикмети на 31 липня
- пожовклі на верхівці листя берези віщують ранню осінь;
- якщо ненавмисно упустити хліб з рук – слід очікувати гостей;
- розсипати сіль або розбити чашку – до багатства;
- ялинові шишки розташовані тільки на верхівках дерев – морози будуть не скоро, їх варто очікувати не раніше січня;
- птахи активно літають – найближчим часом розпочнеться дощ;
- якщо павуки активно плетуть павутину – до довгої сухої погоди;
- багато бджіл літають у цей день – значить перший місяць осені буде теплим;
- чхнути в цей день або почнеться сильний кашель – до великого прибутку;
- якщо буде жаркий та сонячний день – тоді осінь очікується теплою;
- побачити чисто білого кота на вулиці – слід чекати підвищення по кар’єрних сходах;
- чути сильний грім – значить найближчим часом піде град.
Чого не можна робити
- не рекомендується сьогодні виходити з дому після заходу сонця;
- дівчатам не можна гадати на судженого, інакше це може “відлякати” його та близько року провести на самоті;
- не потрібно підмітати підлогу, щоб не вимести з дому благополуччя та здоров’я;
- не можна брати та давати гроші у борг, навіть якщо про це просять найближчі люди;
- не варто сваритися зі своїми близькими або лихословити, інакше у життя нагряне все погане;
- не можна в цей день подавати на стіл борщ, варену картоплю, а також їсти оселедець та інші морепродукти;
- краще не виходити з дому після заходу сонця, інакше темні сили наздоженуть;
- категорично не можна переїдати – вважається, що чим більше живіт у цей день – тим худіше потім буде гаманець.
Іменини 31 липня
Іменини в цей день відзначають власники декількох прекрасних імен. Серед них – Панас, Іван, Степан, Омелян, Леонтій, Ян, Еміль, Мирон і Кузьма. 31 липня потрібно привітати людей, які носять ці імена, зі святковою датою.