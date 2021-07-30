У 2021 році 31 липня відзначають декілька свят, серед яких є і всесвітньо важливі дати. В Україні ж в цей день відзначають Омелянів день, з яким пов’язано багато народних прикмет.

31 липня – яке сьогодні свято

31 липня віряни вшановують пам’ять преподобного Іоанна Багатостраждального та святого Еміліана. За народними традиціями, в цей день можна дізнатися, якою буде погода у першому місяці зими. Якщо жарко – значить грудень буде досить холодним.

Щорічно 31 липня католики вшановують пам’ять святого Ігнатіуса Лойоли. Після облоги іспанського міста, в якому він травмував обидві ноги, Ігнатіус почав вивчати релігію. Під час довгого лікування він заглибився у вивчення релігійних книг, а через понад десяток років став засновником ордена єзуїтів.

Свято 31 липня в інших країнах

В цей день також відзначають Всесвітній день рейнджера. Його затвердили у 2007 році з благородною метою – вшанувати пам’ять лісників або єгерів, які загинули під час своєї служби. Цей день покликаний відзначити внесок професіоналів у сферу охорони природи.

У США 31 липня відзначають День Гавайського прапора. Варто зазначити, що Гаваї – єдиний штат США, який мав у своїй історії період становлення монархії. Саме в цьому державному символі, як в одному з найважливіших для країни, відображені сьогоднішні прагнення населення до кращого життя та досягнення гавайців.

Прикмети на 31 липня

пожовклі на верхівці листя берези віщують ранню осінь;

якщо ненавмисно упустити хліб з рук – слід очікувати гостей;

розсипати сіль або розбити чашку – до багатства;

ялинові шишки розташовані тільки на верхівках дерев – морози будуть не скоро, їх варто очікувати не раніше січня;

птахи активно літають – найближчим часом розпочнеться дощ;

якщо павуки активно плетуть павутину – до довгої сухої погоди;

багато бджіл літають у цей день – значить перший місяць осені буде теплим;

чхнути в цей день або почнеться сильний кашель – до великого прибутку;

якщо буде жаркий та сонячний день – тоді осінь очікується теплою;

побачити чисто білого кота на вулиці – слід чекати підвищення по кар’єрних сходах;

чути сильний грім – значить найближчим часом піде град.

Чого не можна робити

не рекомендується сьогодні виходити з дому після заходу сонця;

дівчатам не можна гадати на судженого, інакше це може “відлякати” його та близько року провести на самоті;

не потрібно підмітати підлогу, щоб не вимести з дому благополуччя та здоров’я;

не можна брати та давати гроші у борг, навіть якщо про це просять найближчі люди;

не варто сваритися зі своїми близькими або лихословити, інакше у життя нагряне все погане;

не можна в цей день подавати на стіл борщ, варену картоплю, а також їсти оселедець та інші морепродукти;

краще не виходити з дому після заходу сонця, інакше темні сили наздоженуть;

категорично не можна переїдати – вважається, що чим більше живіт у цей день – тим худіше потім буде гаманець.

Іменини 31 липня

Іменини в цей день відзначають власники декількох прекрасних імен. Серед них – Панас, Іван, Степан, Омелян, Леонтій, Ян, Еміль, Мирон і Кузьма. 31 липня потрібно привітати людей, які носять ці імена, зі святковою датою.