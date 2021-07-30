30 липня відзначають день ангела Марини. Іменини святкуються на честь святої мучениці Марини Антіохійської, яка є покровителем імені.

Якщо у вас в оточенні є власниці цього імені, не забудьте їх привітати.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Марини в СМС і картинках.

Привітання з днем ангела Марини в СМС

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Сьогодні настали іменини

У найкращої дівчини – Марини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

***

Трохи норовлива, як дитина мила,

Марина – як примхлива хвиля,

Ти не даєш сумувати або нудьгувати,

З тобою приємно навіть мовчати.

Сьогодні відзначаєш іменини.

Я вітаю, мила Марино!

Бажаю любові і радості,

Мрії нехай всі збуваються.

***

Моя прекрасна Марина,

Твої сьогодні іменини,

Хочу удачі побажати,

Тобі не варто сумувати,

Завжди гідною залишайся,

Рідним близьким посміхайся,

Нехай любов прекрасною буде,

Нехай тебе ніхто не судить!

Привітання з днем ангела Марини в листівках

Значення імені Марина

Ім’я Марина латинського походження та утворилося від слова marinus, що в перекладі означає морська.

Дівчата, які носять це ім’я найчастіше володіють сильним характером і красою. Вони нетерплячі, імпульсивні в справах і схильні до розчарувань.

Найчастіше Марини відчувають себе розкуто та сміливо, вміють маніпулювати людьми, мають чудову фантазію та є комунікабельними. Цінують свою свободу та не терплять обмежень. Також вони можуть бути егоїстичними, пихатими та розважливими.

У дівчат із цим ім’ям добре розвинена уява й інтуїція.

Варто зазначити, що Марина завжди знаходяться в колі шанувальників, а шлюб для неї – символ спокійного та забезпеченого життя. Однак обранець повинен приділяти їй багато уваги.