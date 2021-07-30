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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

З днем ангела Марини: привітання в листівках і СМС

З Днем ангела Світлани

30 липня відзначають день ангела Марини. Іменини святкуються на честь святої мучениці Марини Антіохійської, яка є покровителем імені.

Якщо у вас в оточенні є власниці цього імені, не забудьте їх привітати.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Марини в СМС і картинках.

 

Привітання з днем ангела Марини в СМС

***

Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

***

Сьогодні настали іменини
У найкращої дівчини – Марини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.

***

Трохи норовлива, як дитина мила,
Марина – як примхлива хвиля,
Ти не даєш сумувати або нудьгувати,
З тобою приємно навіть мовчати.

Сьогодні відзначаєш іменини.
Я вітаю, мила Марино!
Бажаю любові і радості,
Мрії нехай всі збуваються.

***

Моя прекрасна Марина,
Твої сьогодні іменини,
Хочу удачі побажати,
Тобі не варто сумувати,

Завжди гідною залишайся,
Рідним близьким посміхайся,
Нехай любов прекрасною буде,
Нехай тебе ніхто не судить!

Привітання з днем ангела Марини в листівках

Поздравления с днем ангела Марины

Поздравления с днем ангела Марины

Поздравления с днем ангела Марины

Поздравления с днем ангела Марины

Поздравления с днем ангела Марины

Значення імені Марина

Ім’я Марина латинського походження та утворилося від слова marinus, що в перекладі означає морська.

Дівчата, які носять це ім’я найчастіше володіють сильним характером і красою. Вони нетерплячі, імпульсивні в справах і схильні до розчарувань.

Найчастіше Марини відчувають себе розкуто та сміливо, вміють маніпулювати людьми, мають чудову фантазію та є комунікабельними. Цінують свою свободу та не терплять обмежень. Також вони можуть бути егоїстичними, пихатими та розважливими.

У дівчат із цим ім’ям добре розвинена уява й інтуїція.

Варто зазначити, що Марина завжди знаходяться в колі шанувальників, а шлюб для неї – символ спокійного та забезпеченого життя. Однак обранець повинен приділяти їй багато уваги.

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