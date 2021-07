Хоча релізів відеоігор у серпні 2021 року загалом трохи поменшає, на гравців чекає вихід довгоочікуваних проектів, деякі з яких очікують багато років.

Вже наприкінці серпня можна буде відчути початок найспекотнішого періоду в індустрії відеоігор.

Порадувати себе новинками зможуть як власники консолей нового покоління, так і прихильники портативного геймінгу та платформ восьмого покоління.

Факти ICTV розповідають про найочікуваніші відеоігри серпня 2021 року та їхні дати виходу.

Aliens: Fireteam Elite

Останні роки можна ознаменувати поверненням кооперативних відеоігор на кшталт серії Left 4 Dead. У 2021 році ця тенденція лише набирає обертів. Одним з представників цього жанру стане Aliens: Fireteam Elite, дія якої відбуватиметься у всесвіті фільмів Чужий.

Сюжет відеогри розгортатиметься через 23 роки після подій третього фільму серії. Гравці візьмуть на себе роль одного з Колоніальних піхотинців, який служить на космічному кораблі USS Endeavor. Його головне завдання – реагувати на сигнали тривоги із зовнішніх колоній.

Дуже швидко стане зрозумілим, що доведеться протистояти ксеноморфам – расі іншопланетних створінь, яка тероризувала головних героїв фільмів Чужий. Звичайно, протистояти загрозі не доведеться самотужки. Aliens: Fireteam Elite розрахована для проходження трьома гравцями, тому відправитися на боротьбу із прибульцями можна буде у компанії двох друзів або випадкових гравців з мережі.

Всього у відеогрі буде 12 рівнів, які розбиті на чотири кампанії – по три рівні в кожній. У кожній з них у гравців буде низка завдань, які потрібно виконати, відбиваючись від ксеноморфів.

До речі, самих прибульців у відеогрі буде близько 20 типів. Розробники обіцяють, що гравці зустрінуть як й відомих за фільмами ксеноморфів, на кшталт Королеви, так і абсолютно нові типи, які вигадали спеціально для відеогри.

Геймплей дуже нагадуватиме серію Left 4 Dead, хоча й з багатьма відмінностями. Наприклад, у відеогрі буде п’ять різноманітних класів, у кожного з яких буде своя роль. Звичайно, кожен з них зможе винищувати іншопланетну загрозу, але це додасть Aliens: Fireteam Elite різноманітності.

Загалом розробники прагнуть, щоб гравці не полишали Aliens: Fireteam Elite після першого проходження. Для цього у відеогру додали п’ять рівнів складності, деякі з яких буде реально подолати лише після значного апгрейду персонажа.

Крім того, відеогру обіцяють підтримувати доповненнями протягом значного часу. Тому вона може стати чудовим поповненням колекції усіх, кому небайдужий жанр кооперативних шутерів.

Дата виходу: 24 серпня

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК.

Psychonauts 2

Через 16 років опісля виходу оригінальної частини Psychonauts 2 нарешті добереться до гравців. Оригінальний проект став культовою класикою навіть попри комерційний провал.

Події другої частини розвиватимуться одразу після Psychonauts in the Rhombus of Ruin, яка виходила лише на VR. Після порятунку головного психонавта Трумана Занотто головний герой на ім’я Раз та команда психонавтів повертаються до штаб-квартири, щоб дізнатися, що організація змінилася.

Замість дослідження психіки її члени почали вдаватися до окультних методів, таких як некромантія. Звичайно, врятувати психонавтів зможе лише Раз, тож йому знову доведеться вирушити у подорож підсвідомістю різноманітних персонажів.

Геймплей у Psychonauts 2 тяжітиме до класичних платформерів. Гравці в ролі Раза досліджуватимуть світи у підсвідомості персонажів, протистоятимуть незвичайним ворогам та використовуватимуть надздібності, аби вирішувати різноманітні загадки.

В арсеналі Раза вже були такі надздібності, як телекінез, пірокінез, левітація та невидимість. Можна упевнено сказати, що у другій частині їх буде набагато більше.

Звичайно, головною фішкою відеогри буде її стилістика. Кожна підсвідомість відрізнятиметься своїм унікальним стилем та незвичайними “правилами”.

Оскільки Раз тепер є “дипломованим” психонавтом, можна припустити, що всі світи будуть набагато цікавішими та небезпечнішими, аніж у першій частині.

Режисер серії Psychonauts Тім Шейфер запевнив гравців, що багато сюжетних ліній, які були представлені у першій частині, продовжать у сіквелі. Наприклад, історія сім’ї головного героя та її прокляття.

Не зовсім зрозуміло, наскільки цікавою вона буде для новачків серії, які отримують найбільше задоволення від сюжету. Однак напевне можна сказати, що Psychonauts 2 стане якісним платформером і підійде для всіх поціновувачів жанру.

Дата виходу: 25 серпня

Платформи: PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

No More Heroes III

Третя частина шаленого комедійного екшну No More Heroes обіцяє підняти планку у всіх аспектах серії – від сюжетної складової до ігрового процесу.

Як і раніше, головним героєм виступить Тревор Тачдаун, який є найкращим найманим вбивцею на Землі. Цього разу йому доведеться протистояти прибульцям, які вирішили захопити нашу планету.

Проте навіть такий поворот не змінить головного правила гри – змагання за звання найкращого. Просто тепер суперники будуть позаземні.

Оскільки це відеогра від Grasshopper Manufacture, то варто очікувати, що сюжет розвиватиметься найкумеднішим та найтрешовішим чином і, водночас, залишатиме місце для серйозних тем та поворотів.

Геймплей залишиться знайомим для фанатів серії. Як і раніше, головний герой буде озброєний променевою катаною, яка може “покришити” будь-якого ворога. Звичайно, в арсеналі Тревора з’явиться й багато нових трюків, але розробники залишили більшість з них у таємниці.

No More Heroes III частково повернеться до витоків серії разом з відновленням відкритого світу, який гравці зможуть досліджувати між боями з міжгалактичними загарбниками.

Вони стануть важливим елементом геймплею, адже перед кожним рівнем гравцям доведеться виконувати різноманітні завдання, аби заробити грошей на те, щоб кинути виклик прибульцям.

Завдання включатимуть в себе як знищення різноманітних цілей, так і буденну роботу, як-от прибирання сміття або косіння трави.

Загалом нас чекає той самий улюблений No More Heroes, але у нових фарбах та з новими скаженими фішками.

Дата виходу: 27 серпня

Платформи: Nintendo Switch

Не залишити без уваги

У серпні 2021 року вийде ще кілька цікавих проектів, на які варто звернути увагу всім поціновувачам відеоігор.

Hades

Одна з найкращих відеоігор 2020 року Hades нарешті добереться до усіх актуальних платформ. Раніше вона виходила лише на ПК та Nintendo Switch.

Вона розповість історію Загреуса – сина Аїда, який намагається зробити все, щоб вибратися з Тартару. Hades без перебільшення є найкращим представником жанру Rougelike, в якому поєднуються динамічний геймплей та неймовірний сюжет.

Вже 13 серпня її зможуть випробувати усі власники актуальних платформ PlayStation та Xbox.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Оригінальна відеоігра Ghost of Tsushima, яка вийшла у 2020 році, стала справжнім хітом як серед критиків, так і серед гравців. Тепер Sucker Punch пропонують знову пережити історію Джина Сакая, який протистоїть монгольським завойовникам.

Крім оновленої графіки для консолі нового покоління, гравців чекає новий контент у вигляді ще одного острова. Розробники обіцяють, що на його повне проходження знадобиться близько 10-15 годин.

Власники PlayStation 5 та PlayStation 4 зможуть оновитися до нового видання вже 20 серпня.

Фото: Aliens Fireteam Elite

Відео: DoubleFineProd, PlayStation, IGN