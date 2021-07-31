Лікар-дерматолог та прихильниця італійської кухні Ольга Пасєчнікова поділилася простим рецептом класичної лазаньї.
Ольга як ніхто інший знається на приготуванні традиційної італійської страви.
Оскільки вона наслідує рецепти світових шеф-кухарів: Гордона Рамзі, Джеймі Олівера та Массімо Ботура.
Інгредієнти:
- цибуля – 1шт
- морква – 2 шт
- яловичина – 300 г
- свинина – 300 г
- моцарела (можна домашній сир)
- пармезан (можна замінити на будь-який твердий сир)
- помідори – 3 шт
- червоне вино – 150-200 г
- томатна паста
- базилік
- оливкова олія
- молоко – 0,5 л
- борошно – 40 г
- вершкове масло
- листкове тісто для лазаньї
Приготування:
- Дрібно ріжемо цибулю. Потім ріжемо моркву кубиками.
- Складаємо все у каструлю або сковорідку з високими бортиками і товстим дном. Додаємо туди яловичину і свинину, а потім все ретельно перемішуємо.
- Для аромату і насиченого смаку додаємо червоне вино. Продовжуємо тушкувати з відкритою кришкою, щоб алкоголь випарувався.
- До томатної пасти додаємо трішки бульйону або води. Потім додаємо помідори, які попередньо потрібно натерти на терці.
- Томатну суміш виливаємо у сковорідку з фаршем і ретельно перемішуємо. Додаємо зубчик часнику і базилік. За бажанням можна додати трішки тим’яну і вершкового масла.
Готуємо соус бешамель:
- У каструлю виливаємо молоко і додаємо борошно. Перемішуємо до однорідної маси.
- Натираємо туди трішки мускатного горіха, додаємо вершкове масло і пармезан. Продовжуємо перемішувати.
- На дно прямокутної форми викладаємо м’ясо, а потім листкове тісто. Потім знову викладаємо м’ясну частину і посипаємо все пармезаном.
- Зверху додаємо моцарелу. Накриваємо форму фольгою або пергаментом і ставимо у духовку на 35 хв.