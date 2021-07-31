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Факти / Lifestyle
Валентина Чорна |

Як приготувати класичну лазанью – покроковий відеорецепт

лазанья

Лікар-дерматолог та прихильниця італійської кухні Ольга Пасєчнікова поділилася простим рецептом класичної лазаньї.

Ольга як ніхто інший знається на приготуванні традиційної італійської страви.

Оскільки вона наслідує рецепти світових шеф-кухарів: Гордона Рамзі, Джеймі Олівера та Массімо Ботура.

Інгредієнти:

  • цибуля – 1шт
  • морква – 2 шт
  • яловичина – 300 г
  • свинина – 300 г
  • моцарела (можна домашній сир)
  • пармезан (можна замінити на будь-який твердий сир)
  • помідори – 3 шт
  • червоне вино – 150-200 г
  • томатна паста
  • базилік
  • оливкова олія
  • молоко – 0,5 л
  • борошно – 40 г
  • вершкове масло
  • листкове тісто для лазаньї

Приготування:

  1. Дрібно ріжемо цибулю. Потім ріжемо моркву кубиками.
  2. Складаємо все у каструлю або сковорідку з високими бортиками і товстим дном. Додаємо туди яловичину і свинину, а потім все ретельно перемішуємо.
  3.  Для аромату і насиченого смаку додаємо червоне вино. Продовжуємо тушкувати з відкритою кришкою, щоб алкоголь випарувався.
  4. До томатної пасти додаємо трішки бульйону або води. Потім додаємо помідори, які попередньо потрібно натерти на терці.
  5. Томатну суміш виливаємо у сковорідку з фаршем і ретельно перемішуємо. Додаємо зубчик часнику і базилік. За бажанням можна додати трішки тим’яну і вершкового масла.

Готуємо соус бешамель:

  1. У каструлю виливаємо молоко і додаємо борошно. Перемішуємо до однорідної маси.
  2. Натираємо туди трішки мускатного горіха, додаємо вершкове масло і пармезан. Продовжуємо перемішувати.
  3. На дно прямокутної форми викладаємо м’ясо, а потім листкове тісто. Потім знову викладаємо м’ясну частину і посипаємо все пармезаном.
  4. Зверху додаємо моцарелу. Накриваємо форму фольгою або пергаментом і ставимо у духовку на 35 хв.
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