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Валентина Летяк |

Яке свято сьогодні, 1 серпня

календар, свято

З 1 до 7 серпня щорічно з 1990-го з ініціативи ВООЗ та ЮНІСЕФ проводиться Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування.

У церковному календарі – це День пам’яті преподобної Макрини Каппадокійської, сестри Василя Великого.

У народі його називають День Мокрини, тому що зазвичай 1 серпня йшов дощ і холодало. Він вважався останнім днем ​​літа. За ним робили прогноз на осінь і майбутній урожай.

1 серпня – яке сьогодні свято

1 серпня – це День інкасатора в календарі професійних свят України. Його відзначають з 1939 року, коли створили підрозділ інкасації при Держбанку СРСР.

Прикмети на 1 серпня

  • Дощ з самого ранку – восени буде багато опадів, почався вдень – до щедрого врожаю озимих наступного року.
  • На Мокрини тепло – бабине літо затримається.
  • Зорепад 1 серпня – до сильного вітру.
  • Пух з осики опадає – прикмета, что в лісі з’явилися підосичники і можна вирушати по гриби.

Що не можна робити 1 серпня

  • Якщо в цей день дощ, то краще не виходити на вулицю, щоб не накликати біду у вигляді повеней.
  • Не можна вбивати тварин – навіть для прожитку. Наші предки вірили, що пролита 1 серпня кров може негативно позначиися на долі нащадків.
  • На Мокрини господині не квасять огірки, помідори і капусту.

Іменини 1 серпня

Іменини цього дня святкують Григорій, Дмитро, Євгеній, Роман, Серафим, Степан і Тихон.

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