День ангела – Романа (1 серпня): привітання та значення імені

1 серпня в Україні святкують День ангела Романа. Вважається, що святий Роман зцілює безпліддя, тому йому моляться ті, хто хоче народити дитину.
Роман – давньоримське ім’я, яке в дослівному перекладі означає римлянин. Йому притаманна доброта, кмітливість, ввічливість, дотепність. Зазвичай це моторні люди, які легко адаптуються в будь-якому колективі. До Дня ангела Романа Факти ICTV зібрали найкращі привітання, яким зрадіють ваші близькі.
Привітання у віршах та прозі
Усміхнися нам, Романе,
Ти й насправді Богом даний,
Любий нам усім.
Твій характер,
Твоя вдача –
Промінь сонечка неначе,
Зігріває завжди наш дім!
Раді ми тебе любити,
Твоя теща, жінка, діти,
Твій поважний тесть,
Довгу оду отакенну
Всі ми радісно й натхненно
Склали нині на твою честь.
***
Днів ангела у році є багато,
Сьогодні День Романа ось прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
Нехай радісних подій караван
Увірветься в життя твоє без зволікання,
Щоб передати тобі від нас, Роман,
Сердечні слова і привітання!
Бажаємо щастя, легкості у всьому,
Мрії, що собою захоплює,
Любові, що наповнює світ теплом
І в краще повірити допомагає.
Нехай стане вірним супутником успіх,
Вирішуються проблеми за мить,
Звучить частіше твій веселий сміх
І кожен день насолоду приносить!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято,
Наймиліше від усіх:
Подарунки та пиріг –
Все Роман, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям, й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
З Днем ангела тебе, Романе! Сьогодні про тебе хочеться сказати дуже багато теплих слів! Нехай життя підносить тобі тільки хороше: успіхів, виконання бажань, високі злети! Роман – значить міцний. Бажаємо тобі міцного здоров’я, міцної дружби, міцного кохання, і хай у тебе буде один єдиний роман, але на все життя!
***
Нехай кожен день, починаючи відсьогодні ангела, життя розгортає перед тобою, Романе, червону килимову доріжку, якою ти з тріумфом будеш рухатися до своєї мети. Іди нею з гордістю та впевненістю під спалахи успіху і музику щастя, тримаючи за руку удачу.
***
Шановний Романе, прийми від нас вітання з визначною подією у твоєму житті – Днем ангела. Побажання наші щирі та добрі – заведи з життям такий роман, щоб нікому з вас ніколи не захотілося його розірвати!