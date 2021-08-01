Щороку 1 серпня в Україні відзначають День інкасатора.
З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем інкасатора в СМС.
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Інкасатор справу знає,
Кожен день і кожну годину
Йому гроші довіряють!
І сьогодні я як раз
Від душі вас вітаю,
І хочу вам побажати –
Нехай ніщо не завадить
Гроші в банки доставляти!
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Гроші, гроші, гроші знову –
Ось професії основа!
Інкасатор – цей ти,
Ось професія мрії!
Шкода, що гроші не твої…
Побажати хочу любові,
І удачі всією душею,
Нехай живеться добре!
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У День інкасатора від душі побажати хочу високої обережності і великої уважності, безсумнівною відповідальності та успішної діяльності, особистого добробуту і бравою удачі, великого щастя і чудових можливостей у житті.
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Вітаю з Днем інкасатора. Бажаю сміливості, впевненості, твердості, незворушності в роботі, а також натхнення, цілеспрямованості, оптимізму та наполегливості в житті. Нехай з тобою весь нал буде гаразд, нехай і в твоїй кишені ніколи не буде пусто.
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Професія інкасатора вважається однією з найбільш відповідальних і небезпечних. Інкасатори займаються перевезенням фінансових цінностей, тому ця робота вимагає максимальної концентрації і гарної фізичної підготовки.
Крім цього, професія інкасатора високо цінується роботодавцями і є добре оплачуваною. З кожним роком охочих працювати у цій сфері стає все більше.
Вперше інкасаційна служба при Державному банку Радянського Союзу була створена 1 серпня 1939 року.
Тому саме в цей день відзначається професійне свято інкасаторів. Сьогодні варто привітати всіх, хто так чи інакше причетний до інкасаторських служб.