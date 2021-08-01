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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Найкращі привітання з Днем інкасатора в СМС

деньги

Щороку 1 серпня в Україні відзначають День інкасатора.

З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем інкасатора в СМС.

***

Інкасатор справу знає,
Кожен день і кожну годину
Йому гроші довіряють!
І сьогодні я як раз

Від душі вас вітаю,
І хочу вам побажати –
Нехай ніщо не завадить
Гроші в банки доставляти!

***

Гроші, гроші, гроші знову –
Ось професії основа!
Інкасатор – цей ти,
Ось професія мрії!

Шкода, що гроші не твої…
Побажати хочу любові,
І удачі всією душею,
Нехай живеться добре!

***

У День інкасатора від душі побажати хочу високої обережності і великої уважності, безсумнівною відповідальності та успішної діяльності, особистого добробуту і бравою удачі, великого щастя і чудових можливостей у житті.

***

Вітаю з Днем інкасатора. Бажаю сміливості, впевненості, твердості, незворушності в роботі, а також натхнення, цілеспрямованості, оптимізму та наполегливості в житті. Нехай з тобою весь нал буде гаразд, нехай і в твоїй кишені ніколи не буде пусто.

***

Професія інкасатора вважається однією з найбільш відповідальних і небезпечних. Інкасатори займаються перевезенням фінансових цінностей, тому ця робота вимагає максимальної концентрації і гарної фізичної підготовки.

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Крім цього, професія інкасатора високо цінується роботодавцями і є добре оплачуваною. З кожним роком охочих працювати у цій сфері стає все більше.

Вперше інкасаційна служба при Державному банку Радянського Союзу була створена 1 серпня 1939 року.

Тому саме в цей день відзначається професійне свято інкасаторів. Сьогодні варто привітати всіх, хто так чи інакше причетний до інкасаторських служб.

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Фото: Depositphotos

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