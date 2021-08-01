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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Найкращі привітання з Днем інкасатора в листівках

Найкращі привітання з Днем інкасатора в листівках

1 серпня в Україні відзначають День інкасатора. У 2021 році ця дата припала на вихідний день – неділю.

Якщо у вашому оточенні є людина, яка пов’язана з професією інкасатора, не забудьте її привітати. Факти ICTV підготували для вас привітання з Днем інкасатора 2021 у картинках.

День інкасатора 2021: привітання в картинках День інкасатора 2021: привітання в картинках

День інкасатора 2021: привітання в картинках

День інкасатора 2021: привітання в картинках

День інкасатора 2021: привітання в картинках

Інкасатор – це посадова особа, яка уповноважена збирати гроші в касах різних організацій та перевозити їх у банк, а також навпаки. Ця професія в Україні вважається доволі успішною, але не дивлячись на це – дуже небезпечною, адже потрібно бути відповідальним за великі суми грошей.

Свято було засноване ще в 1939 році, коли сформувався підрозділ інкасації при Держбанку СРСР. Саме тому для святкування була обрана ця дата.

Крім того, в останній місяць літа українці відзначать чимало свят, а також отримають додатковий вихідний на День незалежності України.

Наприклад, 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Cил України, 19 серпня – Преображення Господнє або Яблучний Спас, 23 серпня – День Державного Прапора України. Повний календар свят на серпень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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