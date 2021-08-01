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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

З Днем Повітряних Сил ЗСУ! Найкращі привітання в картинках

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Щороку в останню неділю святкується День Повітряних Сил Збройних Сил України. Традиційно в цей день вітають всіх причетних до свята.

Військово-повітряні сили України були створені 17 березня 1992 року. У ті часи на території України розміщувалися чотири повітряних армії, 10 авіаційних дивізій, 49 авіаполків, 11 окремих ескадрилей, учбові та спеціальні установи. Проте з роками це все лише руйнувалося. 2014 рік змусив почати відродження Повітряних сил Україні нарівні з іншими підрозділами через військову агресію з боку Росії.

Повітряні сили — один з головних носіїв бойового потенціалу ЗСУ, який використовується для охорони повітряного простору держави.

До складу Повітряних Сил входять бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна авіація та зенітні, ракетні та радіотехнічні війська.

В 2020 році День Повітряних Сил Збройних Сил України припадає на 2 серпня.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

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