Щороку в останню неділю святкується День Повітряних Сил Збройних Сил України. Традиційно в цей день вітають всіх причетних до свята.

Військово-повітряні сили України були створені 17 березня 1992 року. У ті часи на території України розміщувалися чотири повітряних армії, 10 авіаційних дивізій, 49 авіаполків, 11 окремих ескадрилей, учбові та спеціальні установи. Проте з роками це все лише руйнувалося. 2014 рік змусив почати відродження Повітряних сил Україні нарівні з іншими підрозділами через військову агресію з боку Росії.

Повітряні сили — один з головних носіїв бойового потенціалу ЗСУ, який використовується для охорони повітряного простору держави.

До складу Повітряних Сил входять бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна авіація та зенітні, ракетні та радіотехнічні війська.

В 2020 році День Повітряних Сил Збройних Сил України припадає на 2 серпня.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.