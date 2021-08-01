День Повітряних сил ЗСУ відзначається щорічно в першу неділю серпня – цього року свято припадає на 1 серпня.
Свято було встановлено 27 червня 2007 року указом президента Віктора Ющенка.
Сьогодні варто привітати тих близьких та знайомих, які пов’язали своє життя з Повітряними Силами Збройних Сил України.
Ми підготували найкращі та найщиріші привітання в СМС з Днем Повітряних сил ЗСУ. Ці привітання піднімуть настрій всім військовим, причетним до Повітряних сил України.
Честь і слава вам, герої неба,
За сміливість і відвагу, вам дякуємо,
Чистого вам неба, теплого вам хліба,
У свято ВПС ми побажати хочемо!
***
І безстрашні, і леткі,
І привітати привід є,
Всіх вас зі святом почесним,
Українських ВПС.
***
Грізні, як грім з небес,
Льотчики з ВПС,
Ескадрою дружно відлітають,
Державу охороняють,
Щоб рідній Україні,
Не бачити ворогів в помині!
Нині великий інтерес,
До вас, пілоти ВПС.
***
Зі святом вас вітаємо,
Неба чистого бажаємо,
Щастя, радості, удачі,
А для вирішення задачі,
Чудо-техніку мати,
Не хворіти і не сумувати!
Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України включають до свого складу не тільки повітряні, а й протиповітряні компоненти, серед яких знаходяться зенітно-ракетні комплекси та радіотехнічні війська, а також ряд спеціальних військ. Мова йде про інженерні та навіть розвідувальні частини й підрозділи.
Фото: Командування ВПС Збройних Сил України/Air Force Command of UA Armed Forces