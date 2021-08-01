Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

День Повітряних сил ЗСУ: найкращі привітання в СМС

День Повітряних сил ЗСУ

День Повітряних сил ЗСУ відзначається щорічно в першу неділю серпня – цього року свято припадає на 1 серпня.

Свято було встановлено 27 червня 2007 року указом президента Віктора Ющенка.

Сьогодні варто привітати тих близьких та знайомих, які пов’язали своє життя з Повітряними Силами Збройних Сил України.

Ми підготували найкращі та найщиріші привітання в СМС з Днем Повітряних сил ЗСУ. Ці привітання піднімуть настрій всім військовим, причетним до Повітряних сил України.

Честь і слава вам, герої неба,
За сміливість і відвагу, вам дякуємо,
Чистого вам неба, теплого вам хліба,
У свято ВПС ми побажати хочемо!

***

І безстрашні, і леткі,
І привітати привід є,
Всіх вас зі святом почесним,
Українських ВПС.

***

Грізні, як грім з небес,
Льотчики з ВПС,
Ескадрою дружно відлітають,
Державу охороняють,
Щоб рідній Україні,
Не бачити ворогів в помині!
Нині великий інтерес,
До вас, пілоти ВПС.

***

Зі святом вас вітаємо,
Неба чистого бажаємо,
Щастя, радості, удачі,
А для вирішення задачі,
Чудо-техніку мати,
Не хворіти і не сумувати!

Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України включають до свого складу не тільки повітряні, а й протиповітряні компоненти, серед яких знаходяться зенітно-ракетні комплекси та радіотехнічні війська, а також ряд спеціальних військ. Мова йде про інженерні та навіть розвідувальні частини й підрозділи.

Читайте
Преображення Господнє та День незалежності України: календар свят на серпень 2021

Фото: Командування ВПС Збройних Сил України/Air Force Command of UA Armed Forces

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка