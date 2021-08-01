2 серпня 2021 року православні християни по всьому світу відзначають День пророка Іллі. Цей святий, крім іншого, є покровителем грому та блискавок.

Згідно з народними віруваннями, сьогодні закінчується літо та починається осінь, тому дітям відсьогодні забороняли купатися. Щоб попросити заступництва у святого Іллі, християни цього дня ідуть на ранкове богослужіння та моляться пророку.

2 серпня – яке сьогодні свято

Крім того, 2 серпня відзначається Перунів день. У наших предків було прийнято, що всі чоловіки, які присутні на зачині, повинні були мати з собою будь-яку зброю.

Якщо носити її було заборонено, то брали із собою ножі та сокири, після чого здійснювали урочисту ходу із піснями.

Після прославлення Перуна воїни приступали до освячення зброї: на щити, що були покладені перед капищем, покладали мечі, сокири, списи, ножі, булави й іншу холодну зброю.

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Народні прикмети на 2 серпня

Якщо весь день гримить грім – чекай на град;

якщо почався дощ – цього року врожай зернових буде хорошим;

хто на Іллю потрапив під дощ – той весь наступний рік буде здоровим.

Що не можна робити 2 серпня

В день Іллі та після нього не можна купатися – інакше можна застудитися;

не можна випускати на вулицю домашніх тварин – інакше вони загубляться;

не можна стояти на перехрестях – цього дня там збирається нечиста сила;

не можна працювати в полі – хто цією забороною знехтує, може загинути від удару блискавкою.

Іменини на 2 серпня

Сьогодні день янгола святкують: Ілля, Олександр, Георгій, Тихон.