Традиційно 2 серпня в Україні відзначають день ангела Іллі. Сьогодні варто привітати всіх чоловіків з таким ім’ям.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Іллі в листівках та СМС.

Привітання з днем ангела Іллі в СМС

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел постукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Іллюші іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

З днем Ангела Іллю я вітаю,

Лантух радості бажаю.

Будь ти дужий і проворний,

По-козацькому моторний,

З хлібом щедрим на столі,

З добрим словом у душі.

***

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Іллею буде.

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Ілля, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

Привітання з днем ангела Іллі в листівках

Ім’я Ілля має єврейське походження і означає “Мій Бог – Господь” або “віруючий”.

Вважається, що чоловіки з таким ім’ям є прямолінійними, рішучими, відвертими і господарськими. У дитинстві вони відрізняються активністю, енергійністю, добротою і товариськістю.

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Зазвичай Ілля дуже раціональний, швидко приймає рішення і ніколи про них не шкодує. Йому подобається постійно розвиватися і вивчати щось нове.

Ілля має прекрасну інтуїцію, яка допомагає йому рухатися по життю.

До шлюбу він ставиться відповідально, Ілля прагне знайти і підкорити жінку вільну, незалежну і розумну.