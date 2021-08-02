Традиційно 2 серпня в Україні відзначають день ангела Іллі. Сьогодні варто привітати всіх чоловіків з таким ім’ям.
Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Іллі в листівках та СМС.
Привітання з днем ангела Іллі в СМС
Рано-вранці, до схід сонця
Ангел постукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Іллюші іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
***
З днем Ангела Іллю я вітаю,
Лантух радості бажаю.
Будь ти дужий і проворний,
По-козацькому моторний,
З хлібом щедрим на столі,
З добрим словом у душі.
***
Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Іллею буде.
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Ілля, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
Привітання з днем ангела Іллі в листівках
Ім’я Ілля має єврейське походження і означає “Мій Бог – Господь” або “віруючий”.
Вважається, що чоловіки з таким ім’ям є прямолінійними, рішучими, відвертими і господарськими. У дитинстві вони відрізняються активністю, енергійністю, добротою і товариськістю.
Зазвичай Ілля дуже раціональний, швидко приймає рішення і ніколи про них не шкодує. Йому подобається постійно розвиватися і вивчати щось нове.
Ілля має прекрасну інтуїцію, яка допомагає йому рухатися по життю.
До шлюбу він ставиться відповідально, Ілля прагне знайти і підкорити жінку вільну, незалежну і розумну.